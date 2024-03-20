Метеозависимые уфимцы могут страдать

Posted Сегодня, 17:18
Published Сегодня, 17:18
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Updated Сегодня, 17:20
Она будет воздействовать на жителей планеты 20 и 21 марта. В эти дни метеозависимое население заметит существенно ухудшение общего состояния.
Отмечается, что у астрофизиков и медиков нет подтверждения влияния магнитных бурь на состояние здоровья. Однако некоторые люди замечают, что именно в такие периоды чувствуют себя худе обычного.
Врачи советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, избегать стрессов и недосыпа. Также пациентам с хроническими заболеваниями лучше принимать назначенные специалистом таблетки.