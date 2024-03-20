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Posted Сегодня, 17:18

Published Сегодня, 17:18

Modified Сегодня, 17:20

Updated Сегодня, 17:20

Землю накрыла мощная магнитная буря

Метеозависимые уфимцы могут страдать

20 марта 2024, 17:18
Фото: Изображение Midjourney

Землю накрыла мощная магнитная буря

Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю. Такая информация отображается на сайте Spaceweather.

Она будет воздействовать на жителей планеты 20 и 21 марта. В эти дни метеозависимое население заметит существенно ухудшение общего состояния.

Отмечается, что у астрофизиков и медиков нет подтверждения влияния магнитных бурь на состояние здоровья. Однако некоторые люди замечают, что именно в такие периоды чувствуют себя худе обычного.

Врачи советуют пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, избегать стрессов и недосыпа. Также пациентам с хроническими заболеваниями лучше принимать назначенные специалистом таблетки.

Учёный предупредил о воздействии сильных магнитных бурь
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#Уфа#Земля#Магнитные бури#Окружающая среда#Марина Шорина
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