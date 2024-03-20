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Published Сегодня, 16:39

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Updated Сегодня, 16:41

Мэрия Уфы прокомментировала заболеваемость корью

Мэрия Уфы прокомментировала заболеваемость корью

20 марта 2024, 16:39
Фото: 1MI
Мэрия Уфы рассказала, как в республике обстоят дела с корью. Там считают, что с начала прошлого года эпидемиологическая ситуация остается напряженной. Об этом администрация написала в своем Telegram-канале.

Рост заболеваемости объяснялся в основном неделанием прививаться среди населения. Корь представляет собой вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. У заболевших температура поднимается до 40 градусов, воспаляются слизистые оболочки полости рта, появляются проблемы с глазами и кожей.

Инфекция якобы может вызвать тяжелое заболевание, осложнения и даже смерть. Защититься можно единственным образом — вакцинацией, которая в Башкирии проводится планово с 2004-го.

Прививки обязательны с 12 месяцев. Ревакцинация проводится в 6, 15-17 и 22-29 лет. Делать это можно по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.

В прошлом месяце в детской больнице №17 ввели карантин из-за заболевания корью. Ограничительные мероприятия не затянулись надолго.

Стали известны данные о заболеваемости кори среди жителей Башкирии
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#Общество#Уфа#Заболеваемость#Марина Шорина
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