Мэрия Уфы прокомментировала заболеваемость корью

Posted Сегодня, 16:39
Published Сегодня, 16:39
Modified Сегодня, 16:41
Updated Сегодня, 16:41
Рост заболеваемости объяснялся в основном неделанием прививаться среди населения. Корь представляет собой вирусное заболевание с высоким уровнем заразности. У заболевших температура поднимается до 40 градусов, воспаляются слизистые оболочки полости рта, появляются проблемы с глазами и кожей.
Инфекция якобы может вызвать тяжелое заболевание, осложнения и даже смерть. Защититься можно единственным образом — вакцинацией, которая в Башкирии проводится планово с 2004-го.
Прививки обязательны с 12 месяцев. Ревакцинация проводится в 6, 15-17 и 22-29 лет. Делать это можно по эпидемическим показаниям без ограничения возраста.
В прошлом месяце в детской больнице №17 ввели карантин из-за заболевания корью. Ограничительные мероприятия не затянулись надолго.