Из-за меняющегося климата Западную Сибирь заселяет енотовидная собака

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В 30 годы минувшего столетия в Томскую область, в порядке эксперимента, завезли енотовидных собак. Однако тогда в Сибири был более суровый климат и животные не прижились, пишет pravda.ru.
Сейчас эти хищники сами мигрируют из европейской части нашей страны. По прогнозам учёных, экспансия енотовидных собак будет продолжаться, как и других видов.
Среди причин, вынуждающих животных менять места обитания, ключевую роль играет антропогенный фактор. Из-за парниковых газов повышается температура воздуха и растёт влажность, вырубаются леса, происходят другие изменения.
При этом, по мнению учёных, пришлые виды вытесняют местные и они, в свою очередь, вынуждены мигрировать, как, например, лесостепной сурок.
Биологи отмечают, что пока сибирская экосистема показывает определённую устойчивость. Однако, сколько продлится такое положение учёные сказать не могут. Если усилится антропогенный прессинг, то равновесие будет уничтожено.