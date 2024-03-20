Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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На период работы Радия Хабирова пришлась пандемия коронавируса. Этот этап потребовал одновременно быстрых и взвешенных решений. Так, ряд больниц в регионе был своевременно перепрофилирован под ковид-госпитали, одновременно с этим началось строительство новых госпиталей, непосредственно для лечения людей от коронавируса. Опыт возведения этих госпиталей (Уфа, Стерлитамак, Сибай, Туймазы) в кратчайшие сроки — немногим менее двух месяцев — на федеральном уровне был признан передовым и стал примером, по которому строительство аналогичных госпиталей началось и в других регионах. Уже после официального окончания пандемии было принято решение использовать эти госпитали как многопрофильные больницы.
Еще в статусе врио Радий Хабиров начал транспортную реформу в республике. В числе наиболее проблемных элементов фигурировали нелегальные перевозчики, обилие в столице региона характерных автобусов «ПАЗ» — устаревших морально и физически, а также плачевное состояние госперевозчика «Башавтотранс» в целом.
За пять лет ситуация с общественным транспортом в регионе изменилась, хотя все еще далека от идеала. В числе достижений — пусть и с трудом, но все-таки удалось избавиться от нелегальных перевозчиков на дорогах, убрать «ПАЗики» и внедрить прозрачную систему оплаты проезда — единую транспортную карту «Алга». Сейчас возраст автобусов на уфимских дорогах составляет всего 3-4 года, а автопарк «Башавтотранс» в значительной степени обновлен: за пять лет госперевозчик получил 1388 автобусов.
Это может стать достаточным фундаментом для дальнейшей оптимизации транспортной системы региона, потому что ряд проблем все еще не решен. В частности, сейчас в Уфе курсирует примерно вдвое меньше автобусов, чем это было до начала реформы. Учитывая, что маршрутная система требует основательной проработки, неиссякающий поток жалоб в адрес городского транспорта вполне понятен.
Говоря о сфере образования, отметим, что Башкортостан вошел в число лидеров среди регионов России по количеству построенных и отремонтированных школ и детских садов за 2019–2023 гг. В этом контексте Башкирия находится в лидерах среди регионов ПФО по привлеченным в рамках программы федеральным средствам, а также лидирует среди субъектов по количеству отремонтированных школ. При этом уже готова программа на предстоящие 2024–2026 гг. — на капремонт школ в республике потратят 5,3 млрд рублей.
Кроме того, стоит отметить создание Уфимского университета науки и техники, который создали на основе объединенных УГАТУ И БашГУ. По словам Радия Хабирова, это объединение — действенный способ конкурировать с научно-образовательными комплексами и федеральными университетами сохранив их идентичность. Также добавим масштабный проект — строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра, который должны построить к 2026 году (первый этап уже сдан). Масштабный проект включает в себя жилые корпуса для студентов, преподавателей и гостей на 4,4 тыс. мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Строительство кампуса осуществляется по поручению президента РФ.
И если можно говорить о формировании в регионе более-менее достаточного образовательного пространства, то кадровый дефицит в регионе победить пока так и не удалось, несмотря на введение поддерживающих программ вроде «Земского учителя». В частности, в 2023 году власти республики признали, что Башкирии недостает 700 педагогов. Учитывая, что выпускники профильных вузов попросту не заинтересованы в трудоустройстве в школы, очевидно, этот вопрос требует более глубокой проработки, чем простое обустройство нормальных школьных туалетов.
В республике наметилась тенденция к росту социально-экономического потенциала региона. В этой сфере можно отметить создание особой экономической зоны «Алга» (два года подряд признается самой динамично развивающейся особой зоной в России — прим. ред.), развитие ТОСЭР, развитие экспортного потенциала республики. Это, в свою очередь, отразилось и на инвестиционной привлекательности региона: за 2020–2023 гг. инвестиции в регион выросли на 32%, а Башкортостан впервые занял место и укрепился в топ-5 национального рейтинга состояния инвестклимата среди субъектов страны.
Кроме того, развиваются экспортные направления. Регион смог найти новых партнеров и усилить связи с ними (Китай, Казахстан, Турция, Индия, Беларусь, Иран). Например, экспорт только продукции АПК из Башкирии в 2023 году составил 750 тыс. тонн, что почти вдвое больше показателей 2022 года. Стоит отметить, что тенденция развития экспорта не ослабевает и в условиях западных санкций.
Одна из проблем, которая досталась в «наследство» Радию Хабирову как руководителю региона, — обманутые дольщики. В результате большой работы за последние пять лет в республике были восстановлены права 10 тыс. граждан, достроены 79 проблемных домов, около 4 тыс. дольщиков получили компенсационные выплаты на 10 млрд руб. В конце 2023 года в министерстве строительства и архитектуры РБ официально заявили, что удалось решить проблемы всех обманутых дольщиков в Башкирии.
В этом году столица Башкортостана отмечает 450-летие со дня своего основания. По мнению Радия Хабирова, Уфа должна стать городом XXI века, для этого важно думать о ее стратегическом развитии с новыми общественными пространствами, комфортным жильем, доступными социальными объектами и высоким качеством жизни. Поэтому к юбилейной дате приурочен целый ряд проектов, которые «перезагрузят» город, — многих этих изменений Уфа ждала по-настоящему долго. В их числе — реконструкция ул. Октябрьской революции с созданием велопешеходной зоны, строительство Дворца борьбы, который уже этой осенью примет международный форум «Россия — спортивная держава», Центра фехтования, комплекса гребного слалома, а также трех футбольных манежей.
В числе юбилейных объектов стоит подчеркнуть памятник генерал-майору Минигали Шаймуратову, установленный на Советской площади в 2022 году. Масштабная скульптурная композиция, в основании которого — земля с места гибели комдива, посвящена воинам 112-й Башкавдивизии и всем соотечественникам, отдавшим свои жизни за Родину. Ранее, в 2020 году Владимир Путин присвоил Минигали Шаймуратову звание Героя России посмертно, а уже 9 мая того же года в Уфе торжественно встретили «Золотую звезду» Шаймуратова, доставленную в республику на вечное хранение из Москвы.
В рамках строительства комплекса сооружений «Южные ворота» реконструируют улицу Пугачёва со строительством транспортной развязки, идет строительство инженерной инфраструктуры на перспективной территории «Забелье». Уже открылся обновленный Театр кукол. Также планируется реконструировать кинотеатр «Победа» и разместить там театр юного зрителя. Кроме того, к 450-летию решено высадить в Уфе 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников, заложено 40 аллей с высадкой порядка полутора тысяч различных деревьев, в том числе декоративных. Все эти изменения, приуроченные к юбилею города, проходят не одномоментно, но можно сказать точно, что за последние пару лет Уфа довольно быстро изменилась, и насколько удачно — решать самим горожанам.