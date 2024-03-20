Башкирский характер: самые яркие достижения Радия Хабирова на посту главы республики

В рамках строительства комплекса сооружений «Южные ворота» реконструируют улицу Пугачёва со строительством транспортной развязки, идет строительство инженерной инфраструктуры на перспективной территории «Забелье». Уже открылся обновленный Театр кукол. Также планируется реконструировать кинотеатр «Победа» и разместить там театр юного зрителя. Кроме того, к 450-летию решено высадить в Уфе 45 тысяч крупномерных деревьев и кустарников, заложено 40 аллей с высадкой порядка полутора тысяч различных деревьев, в том числе декоративных. Все эти изменения, приуроченные к юбилею города, проходят не одномоментно, но можно сказать точно, что за последние пару лет Уфа довольно быстро изменилась, и насколько удачно — решать самим горожанам.