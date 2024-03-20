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Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

Аргентинская кинозвезда Орейро снялась в петербургском проекте

Аргентинская кинозвезда Орейро снялась в петербургском проекте

20 марта 2024, 10:08
Фото: 1MI
Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро тайно посетила Санкт-Петербург, где снималась в фильме.

Как сообщает pravda, Орейро предпочла гулять по городу инкогнито, став менее узнаваемой при помощи шарфа и кепки, чтобы избежать встреч с местными фанатами.

Известно, что актрису пригласили к участию в съемках картины Кирилла Кузина «Письмо Деду Морозу». Это кино о мальчике, который случайно обнаруживает дома письма отца, которые тот в детстве писал Деду Морозу. Ребенок отправляет их по почте, и вскоре детские мечты его папы начинают сбываться. Однако, как показывает сюжет, формы реализации желаний могут быть неожиданными и далеко не всегда позитивными.

После завершения съемок в Петербурге Наталия вернулась в столицу. Напомним: актриса стала известной благодаря работе в сериале «Дикий ангел», где сыграла главную роль.

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