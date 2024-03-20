Аргентинская кинозвезда Орейро снялась в петербургском проекте

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Как сообщает pravda, Орейро предпочла гулять по городу инкогнито, став менее узнаваемой при помощи шарфа и кепки, чтобы избежать встреч с местными фанатами.
Известно, что актрису пригласили к участию в съемках картины Кирилла Кузина «Письмо Деду Морозу». Это кино о мальчике, который случайно обнаруживает дома письма отца, которые тот в детстве писал Деду Морозу. Ребенок отправляет их по почте, и вскоре детские мечты его папы начинают сбываться. Однако, как показывает сюжет, формы реализации желаний могут быть неожиданными и далеко не всегда позитивными.
После завершения съемок в Петербурге Наталия вернулась в столицу. Напомним: актриса стала известной благодаря работе в сериале «Дикий ангел», где сыграла главную роль.