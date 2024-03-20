Арест пиарщицы Хабирова, грядущий паводок и неопознанный беспилотник в небе над Уфой

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
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Updated Сегодня, 13:17
Руководителя управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую отправили под домашний арест. Решение об этом во вторник, 19 марта, вынес Красногорский городской суд.
С приходом устойчивых плюсовых температур в Башкирии началась активная подготовка к прохождению паводкового периода, который, по прогнозам, в этом году превысит среднемноголетние значения. В эксклюзивном интервью Mkset и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку.
В небе над Уфой был замечен неопознанный беспилотник. Об этом сообщили в уфимский аэропорт. С его сотрудниками связался диспетчер Службы 112. Он сообщил о том, что дежурный на посту в деревне Нурлино Уфимского района Башкирии засёк неизвестный БПЛА.
Во вторник, 19 марта, стало известно, что власти Уфы намерены открыть контактный зоопарк в парке имени Лесоводов. Новость, которую с энтузиазмом представили чиновники, однако, вызвала негативную реакцию среди горожан. Многие посчитали, что данная задумка противоречит нормам этики в отношении животных и является «пережитком прошлого» в духе цирка уродов, пользовавшихся популярностью несколько столетий тому назад. Наиболее интересные мнения уфимцев о появлении в городе контактного зоопарка собрали здесь.
В поселке Нагаево под Уфой около ста семей не могут добиться подключения водопровода к их участкам. Люди получили места для жилья по социальным программам и до сих пор не могут дождаться разрешение на подключение к централизованному водоснабжению. Многим жителям приходится топить снег и собирать дождевую воду, чтобы иметь возможность хотя бы помыть посуду или ополоснуть руки.
На строительство двухэтажного детского сада в микрорайоне Кооперативный в Уфе выделят до 281,2 млн рублей. Финансирование будет осуществляться из средств городского бюджета. Заказчиком выступает правление капитального строительства администрации Уфы. Согласно документации на портале госзакупок, подрядчику необходимо провести работы в срок до апреля 2025 года.