Арест пиарщицы Хабирова, грядущий паводок и неопознанный беспилотник в небе над Уфой

В поселке Нагаево под Уфой около ста семей не могут добиться подключения водопровода к их участкам. Люди получили места для жилья по социальным программам и до сих пор не могут дождаться разрешение на подключение к централизованному водоснабжению. Многим жителям приходится топить снег и собирать дождевую воду, чтобы иметь возможность хотя бы помыть посуду или ополоснуть руки.