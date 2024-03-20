Аренда маленьких квартир в Уфе подорожала на 58%

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
За месяц аренды в среднем жители платили 21,9 тысячи рублей. Данные актуальны на март 2024 года. Из-за такого показателя столица Башкирии оказалась на 39-м месте рейтинга.
Всего туда включили 70 городов страны. Аренда такой категории жилья подорожала практически везде. Больше всех платят жители столицы — 47 523 рубля за месяц. Однако сильнее всего цены подскочили за год в Липецке — на 97%.
Средняя по России маленькая «однушка» или квартира-студия оценивается арендуется за 23 338 рубля в месяц. За год показатель вырос на 53,8%.