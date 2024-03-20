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Updated Сегодня, 16:28

Аренда маленьких квартир в Уфе подорожала на 58%

Аренда маленьких квартир в Уфе подорожала на 58%

20 марта 2024, 16:26
Фото: 1MI
В Уфе средняя арендная ставка маленькой квартиры выросла на 58,5%. Площадь такого жилища не превышает 32 квадратных метра. Такие данные приводит портал «Мир квартир».

За месяц аренды в среднем жители платили 21,9 тысячи рублей. Данные актуальны на март 2024 года. Из-за такого показателя столица Башкирии оказалась на 39-м месте рейтинга.

Всего туда включили 70 городов страны. Аренда такой категории жилья подорожала практически везде. Больше всех платят жители столицы — 47 523 рубля за месяц. Однако сильнее всего цены подскочили за год в Липецке — на 97%.

Средняя по России маленькая «однушка» или квартира-студия оценивается арендуется за 23 338 рубля в месяц. За год показатель вырос на 53,8%.

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#Экономика#Уфа#Аренда недвижимости#Квартиры#Марина Шорина
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