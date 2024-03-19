Звонят мошенники? Семь самых популярных схем обмана в 2024 года

И практически безотказный способ выманить деньги или личные данные — представиться сотрудником полиции. Особенно часто на уловку попадаются пожилые, беременные и даже просто впечатлительные люди. В ход идут разные манипуляции — от обвинений в госизмене до сообщений о ДТП с близким. И конечно, нужно будет что-то подтвердить, перейти по ссылке или назвать код. А еще лучше, заплатить деньги сразу. В таком случае просто говорите, чтобы вам присылали официальную повестку и вызывали в отделение полиции.