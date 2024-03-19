Житель Сибая мог отправиться под суд за неумение хранить гостайну

Из-за своей неосторожности мужчина мог легко обнародовать сведения государственной важности и угодить в тюрьму. На первый раз жителю Сибая вынесли предупреждение. В следующий — смельчаку грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.