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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Сибае местный житель едва не совершил преступление против государства

Житель Сибая мог отправиться под суд за неумение хранить гостайну

19 марта 2024, 13:27
Фото: 1MI

В Сибае местный житель едва не совершил преступление против государства

У мужчины был доступ к секретным документам.

Пресс-служба УФСБ сообщает, 56-летний житель Сибая мог словить уголовную статью «Разглашение государственной тайны». Мужчина работал со сведениями, которые имеют отношение к государственной тайне. В процессе работы он изъявил желание согласовать секретные бумаги с посторонними лицами, которые не имели допуска к такого рода документам.

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Из-за своей неосторожности мужчина мог легко обнародовать сведения государственной важности и угодить в тюрьму. На первый раз жителю Сибая вынесли предупреждение. В следующий — смельчаку грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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