Житель Сибая мог отправиться под суд за неумение хранить гостайну

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Пресс-служба УФСБ сообщает, 56-летний житель Сибая мог словить уголовную статью «Разглашение государственной тайны». Мужчина работал со сведениями, которые имеют отношение к государственной тайне. В процессе работы он изъявил желание согласовать секретные бумаги с посторонними лицами, которые не имели допуска к такого рода документам.
Из-за своей неосторожности мужчина мог легко обнародовать сведения государственной важности и угодить в тюрьму. На первый раз жителю Сибая вынесли предупреждение. В следующий — смельчаку грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет.