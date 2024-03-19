Высокий спрос в США стал драйвером роста цен на нефть

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Финаналитик BitRiver Владислав Антонов отметил, что цена марки Brent выросла более чем на 4% — до $86. Одна из причин в том, что в Соединённых Штатах стабильно высокий спрос на нефть. При этом Международное энергетическое агентство выдало положительные прогнозы на нефть в текущем году, пишет RT.
Эксперт более чем на 80% уверен, что Brent, до конца мая, вырастет до $96,5. При этом стоимость доллара США может подскочить до 97 рублей. Аналитик считает, что российскую валюту не будут укреплять, если курс доллара не уйдёт за 100 рублей.
Частный инвестор Фёдор Сидоров подчеркнул, что $86,08 за баррель Brent — это для последних десятилетий средний показатель. Также он заявил, что в ближайшие годы он может вырасти до $110, так как ОПЕК проводит целенаправленную политику сохранения цен на нефть, а у Вашингтона нет такого количества нефти, чтобы переломить эту тенденцию.