Высокий спрос в США стал драйвером роста цен на нефть

Частный инвестор Фёдор Сидоров подчеркнул, что $86,08 за баррель Brent — это для последних десятилетий средний показатель. Также он заявил, что в ближайшие годы он может вырасти до $110, так как ОПЕК проводит целенаправленную политику сохранения цен на нефть, а у Вашингтона нет такого количества нефти, чтобы переломить эту тенденцию.