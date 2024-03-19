В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьми

В комментариях пользователи осуждали второго владельца дома и предлагали привлечь его к ответственности. Другие считают, что стороны не готовы идти на компромисс. Жители считают, что также нужно обращаться к администрации, собирать все возможные ответы на вопросы, а после идти в суд.