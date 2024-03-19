В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьми

Posted Сегодня, 14:15
Published Сегодня, 14:15
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Уточняется, что мать одна воспитывает детей. Происшествие случилось накануне вечером, 18 марта, около 21 часа, когда техника приехала к дома №74 по улице Запотоцкого.
Ночью рабочие начали ломать крышу бульдозером, разрушили стену. «Злоумышленников» остановили соседи, которые сообщили о живущих внутри детях 11 месяцев и семи лет.
Дом разделен на две квартиры. Выкупивший не так давно доли там пытается запугать жильцов, заверяет женщина. Он начал трактором сносить вторую половину дома, не предупредив об опасности обрушения.
«Весь дом трясся, дети испугались, произошла утечка газа. Аварийная служба ее устранила», — поделилась автор ролика.
В комментариях пользователи осуждали второго владельца дома и предлагали привлечь его к ответственности. Другие считают, что стороны не готовы идти на компромисс. Жители считают, что также нужно обращаться к администрации, собирать все возможные ответы на вопросы, а после идти в суд.