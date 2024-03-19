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Published Сегодня, 14:15

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Updated Сегодня, 14:17

В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьми

В Уфе водителю бульдозера ночью поручили снести дом женщины с двумя детьми

19 марта 2024, 14:15
Фото: 1MI
В Уфе посреди ночи водитель бульдозера принялся сносить дом. Однако он не учел, что внутри в это время находились женщина и двое детей. Соответствующая публикация с возмущениями появилась в Telegram-канале Ufa_RB.

Уточняется, что мать одна воспитывает детей. Происшествие случилось накануне вечером, 18 марта, около 21 часа, когда техника приехала к дома №74 по улице Запотоцкого.

Ночью рабочие начали ломать крышу бульдозером, разрушили стену. «Злоумышленников» остановили соседи, которые сообщили о живущих внутри детях 11 месяцев и семи лет.

Дом разделен на две квартиры. Выкупивший не так давно доли там пытается запугать жильцов, заверяет женщина. Он начал трактором сносить вторую половину дома, не предупредив об опасности обрушения.

«Весь дом трясся, дети испугались, произошла утечка газа. Аварийная служба ее устранила», — поделилась автор ролика.
Видео: Соцсети

В комментариях пользователи осуждали второго владельца дома и предлагали привлечь его к ответственности. Другие считают, что стороны не готовы идти на компромисс. Жители считают, что также нужно обращаться к администрации, собирать все возможные ответы на вопросы, а после идти в суд.

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#Общество#Видео#Уфа#Соцсети#Снос#Марина Шорина#Дом
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