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Уфимский обвиняемый в педофилии покончил с собой в СИЗО

В Уфе тренер детской спортивной школы покончил с собой после передачи дела в суд

19 марта 2024, 10:21
Фото: 1MI

Уфимский обвиняемый в педофилии покончил с собой в СИЗО

Он 20 лет проработал в спортивной школе, и никто не замечал за ним никаких наклонностей.

Речь о Константине Леонтьеве — преподавателе, который работал в детской школе олимпийского резерва на Менделеева в Уфе. В прошлом году в полицию обратилась мама пятиклассницы, с заявлением о том, что он якобы приставал к её малолетней дочери во время тренировок по ски-кроссу. После этого появилось сообщение ещё об одном пострадавшем ребёнке. Об этом рассказали сами подопечные преподавателя. При этом с детьми Леонтьев работал 20 лет.

Ему предъявили обвинения сразу по двум уголовным статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия». Леонтьева отстранили от занятий и возбудили уголовное дело.

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Следствие длилось почти год — мужчине грозило 12 лет лишения свободы. После передачи дела в суд мужчина свёл счеты с жизнью в следственном изоляторе временного содержания.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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