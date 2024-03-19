В Уфе тренер детской спортивной школы покончил с собой после передачи дела в суд

Речь о Константине Леонтьеве — преподавателе, который работал в детской школе олимпийского резерва на Менделеева в Уфе. В прошлом году в полицию обратилась мама пятиклассницы, с заявлением о том, что он якобы приставал к её малолетней дочери во время тренировок по ски-кроссу. После этого появилось сообщение ещё об одном пострадавшем ребёнке. Об этом рассказали сами подопечные преподавателя. При этом с детьми Леонтьев работал 20 лет.