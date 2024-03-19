В РЭО разъяснили, почему инвесторы в отрасли ТКО экономят более чем в 2 раза

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
По его словам, данная мера поддержки со стороны РЭО позволит инвесторам сэкономить более чем в два раза на стоимости финансирования даже в условиях высокой ключевой ставки. Об этом пишет 56orb.ru.
Он добавил, что в компании не видят скорых перспектив снижения ключевой ставки. В этой ситуации многие концессионные соглашения РЭО заключает, исходя из того уровня льготной ставки, которую может сама предоставить. При ключевой ставке в 16% льготная ставка составляет 6,5−6,6% годовых.
«И по годам эта ставка вне зависимости от того, как колебалась ключевая, практически не меняется, она стабильная. А инвестору нужна стабильность», — добавил Сергей Королев.
РЭО также может предоставить инвесторам льготные займы из средств от выпуска облигаций РЭО. Мера предполагает финансирование до 95% от суммарной стоимости проекта. Субсидирование ставки купона по облигациям составляет 90% от ключевой ставки ЦБ РФ в рамках постановления Правительства РФ № 906.
Как отмечается, выступление спикера состоялось в рамках сессии РЭО «Отходы как возможность: инвестиции в устойчивую инфраструктуру» по треку Российского экологического форума (РЭФ).
В период с 19 по 21 марта в Москве в ЦВК «Экспоцентр» проходит 20-я юбилейная Международная выставка оборудования и технологий для обращения с отходами и очистки сточных вод Wasma.
ППК «Российский экологический оператор» создана на основании указа президента РФ 14 января 2019 года. Главная задача РЭО — создание в стране комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Цель к 2030 году — сортировка всего объема ТКО и снижение на 50% ТКО, которые направляются на полигоны. Добиться таких показателей невозможно без построения экономики замкнутого цикла.