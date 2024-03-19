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Дефицит бюджета Башкирии на 2024 году увеличится на два миллиарда рублей

В бюджет Башкирии поступит 8 млрд рублей

19 марта 2024, 05:34
Фото: FreePik

Дефицит бюджета Башкирии на 2024 году увеличится на два миллиарда рублей

В парламенте уточнили бюджет региона.

В Башкирии внесли изменения в проект бюджета на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

Как пояснил спикер Константин Толкачев, доходы казны республики скорректировали с ростом на 8 млрд рублей. Кроме того, увеличилась и расходная часть бюджета.

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«Увеличение доходной части обусловлено в основном двумя факторами. Во-первых, улучшен прогноз по поступлениям налога на доходы физических лиц — это плюс 3,9 млрд рублей в казну. Во-вторых, пересмотрен прогноз по доходности ценных бумаг крупнейших предприятий: оптимистичные ожидания связаны с улучшением их финансово-хозяйственной деятельности. Это еще плюс 4 млрд рублей в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Башкортостан. С ростом на 0,1 млрд рублей скорректирован объем ожидаемых поступлений налога на добычу полезных ископаемых», — сказал Толкачев.

Между тем дефицит бюджета будет составлять 12,3 млрд. Напомним. ранее предполагалось, что эта сумма составит 10 млрд. Параметры казны на плановый период 2025 и 2026 годов остались без изменений.

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