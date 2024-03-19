В бюджет Башкирии поступит 8 млрд рублей

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В Башкирии внесли изменения в проект бюджета на 2024 год. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.
Как пояснил спикер Константин Толкачев, доходы казны республики скорректировали с ростом на 8 млрд рублей. Кроме того, увеличилась и расходная часть бюджета.
«Увеличение доходной части обусловлено в основном двумя факторами. Во-первых, улучшен прогноз по поступлениям налога на доходы физических лиц — это плюс 3,9 млрд рублей в казну. Во-вторых, пересмотрен прогноз по доходности ценных бумаг крупнейших предприятий: оптимистичные ожидания связаны с улучшением их финансово-хозяйственной деятельности. Это еще плюс 4 млрд рублей в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Республике Башкортостан. С ростом на 0,1 млрд рублей скорректирован объем ожидаемых поступлений налога на добычу полезных ископаемых», — сказал Толкачев.
Между тем дефицит бюджета будет составлять 12,3 млрд. Напомним. ранее предполагалось, что эта сумма составит 10 млрд. Параметры казны на плановый период 2025 и 2026 годов остались без изменений.