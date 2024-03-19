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В Башкирии сотни птиц и животных заживо сгорели в пожаре

В Башкирии пожар уничтожил хозяйство с животными и сотнями птиц

19 марта 2024, 07:52
Фото: FreePik

В Башкирии сотни птиц и животных заживо сгорели в пожаре

Сейчас выясняется, что привело к возгоранию.

В селе Новотроицкое Чишминского района Башкирии сгорел сарай с птицами и животными. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент случился утром 19 марта. К моменту приезда спасателей постройка уже вовсю полыхала. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, однако в результате погибли две коровы, пять телят и около двух сотен коров.

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Что привело к пожару — сейчас выясняется. На месте продолжают работать оперативные службы.

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#Происшествия#Башкирия#Уфа#Пожар
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