В Башкирии пожар уничтожил хозяйство с животными и сотнями птиц

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
В селе Новотроицкое Чишминского района Башкирии сгорел сарай с птицами и животными. Об этом сообщает МЧС региона.
Инцидент случился утром 19 марта. К моменту приезда спасателей постройка уже вовсю полыхала. Пожарные оперативно ликвидировали пламя, однако в результате погибли две коровы, пять телят и около двух сотен коров.
Что привело к пожару — сейчас выясняется. На месте продолжают работать оперативные службы.