Уфимская Харли Квин забила своего любовника битой

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы обвиняет местную жительницу в убийстве, которое она могла совершить ещё пять лет назад. Из материалов дела следует, что в июне 2018 года женщина вместе со своим любовником приехала на дачный участок, где между ними вспыхнул конфликт. Причиной ссоры стала ревность. В процессе выяснений отношений женщина несколько раз ударила мужчину битой по голове. От полученных травм он потерял сознание, а через некоторое время скончался.