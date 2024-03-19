mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:18

Published Сегодня, 06:18

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Уфимка хладнокровно расправилась с любимым битой

Уфимская Харли Квин забила своего любовника битой

19 марта 2024, 06:18
Фото: 1MI

Уфимка хладнокровно расправилась с любимым битой

Преступление она совершила еще пять лет назад, а скрыть его помог бывший муж и родной дядя.

Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы обвиняет местную жительницу в убийстве, которое она могла совершить ещё пять лет назад. Из материалов дела следует, что в июне 2018 года женщина вместе со своим любовником приехала на дачный участок, где между ними вспыхнул конфликт. Причиной ссоры стала ревность. В процессе выяснений отношений женщина несколько раз ударила мужчину битой по голове. От полученных травм он потерял сознание, а через некоторое время скончался.

Житель Башкирии в ходе ссоры убил свою знакомую, а после расчленил её тело
Узнать подробнее

Когда женщина осознала, что натворила, решила скрыть преступление. На помощь позвала бывшего супруга и родного дядю. Вместе они закопали тело убитого в лесу, в нескольких километрах от дачи.

Полиция узнала о случившемся только в 2023 году. О совершённом преступлении сотрудникам правоохранительных органов рассказала родная сестра злоумышленницы. Однако задержанная за убийство уфимка свою вину так и не признала. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Читайте также:
В Уфе женщину будут судить за убийство своего новорожденного ребенка
#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
Подпишитесь
Пять вахтовиков из Башкирии могли оказаться под завалами рудника в Амурской области
Сегодня, 07:25
Признанного иноагентом Ростислава Мурзагулова заметили на форуме в Киеве
Сегодня, 04:20
Сотрудники МВД в Башкирии нашли и депортировали десятки нелегалов
Сегодня, 06:53
В Башкирии из колледжа эвакуировали людей после сообщения о минировании
Сегодня, 06:27
Семена взойдут все до единого — 6 растворов для замачивания перед посадкой
Вчера, 17:59