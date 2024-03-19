Уфимская Харли Квин забила своего любовника битой

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:24
Прокуратура Орджоникидзевского района г. Уфы обвиняет местную жительницу в убийстве, которое она могла совершить ещё пять лет назад. Из материалов дела следует, что в июне 2018 года женщина вместе со своим любовником приехала на дачный участок, где между ними вспыхнул конфликт. Причиной ссоры стала ревность. В процессе выяснений отношений женщина несколько раз ударила мужчину битой по голове. От полученных травм он потерял сознание, а через некоторое время скончался.
Когда женщина осознала, что натворила, решила скрыть преступление. На помощь позвала бывшего супруга и родного дядю. Вместе они закопали тело убитого в лесу, в нескольких километрах от дачи.
Полиция узнала о случившемся только в 2023 году. О совершённом преступлении сотрудникам правоохранительных органов рассказала родная сестра злоумышленницы. Однако задержанная за убийство уфимка свою вину так и не признала. Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.