Центр Уфы останется без электричества

Ранее стало известно, что ряд домов в Ленинском и Кировском районах Уфы изымут для муниципальных нужд. Дома признаны аварийными, в связи с чем большая часть из них отправится под снос. При этом кирпичный дом 1917 года постройки по улице Гоголя будет реконструирован.