Центр Уфы останется без электричества

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Ряд жилых многоквартирных домов в Ленинском районе Уфы останется без электричества. Отключение продлится с 10:00 до 17:00 сегодня, 19 марта.
Так, света не будет в домах по следующим адресам:
— ул. Достоевского 45, 47;
— ул. Карла Маркса, 40;
— ул. Революционной 12, 14;
— ул. Мустая Карима, 47, 53/55.
Ранее стало известно, что ряд домов в Ленинском и Кировском районах Уфы изымут для муниципальных нужд. Дома признаны аварийными, в связи с чем большая часть из них отправится под снос. При этом кирпичный дом 1917 года постройки по улице Гоголя будет реконструирован.