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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В восьми домах в центре Уфы временно отключат электричество

Центр Уфы останется без электричества

19 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI

В восьми домах в центре Уфы временно отключат электричество

В администрации района от имени городских служб приносят извинения за причинение временных неудобств.

Ряд жилых многоквартирных домов в Ленинском районе Уфы останется без электричества. Отключение продлится с 10:00 до 17:00 сегодня, 19 марта.

Так, света не будет в домах по следующим адресам:

— ул. Достоевского 45, 47;

— ул. Карла Маркса, 40;

— ул. Революционной 12, 14;

— ул. Мустая Карима, 47, 53/55.

Ранее стало известно, что ряд домов в Ленинском и Кировском районах Уфы изымут для муниципальных нужд. Дома признаны аварийными, в связи с чем большая часть из них отправится под снос. При этом кирпичный дом 1917 года постройки по улице Гоголя будет реконструирован.

#Общество#Город#Уфа#Отключение электричества#Азамат Нухов#Отключение
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