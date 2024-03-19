Топ самых дорогих квартир Уфы: просторная роскошь в парковых зонах

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Признаем, что квартиры из топа самых дорогих объектов недвижимости Уфы — довольно лакомые кусочки. Правда, воспользоваться ими смогут только те, у кого в запасе от 26 до 55 млн рублей.
Состоятельным покупателям предлагают просторную недвижимость с дизайнерским ремонтом, парилкой, в шаговой доступности от квартир мечты — объекты социальной инфраструктуры и даже белочки.
Самая дорогая квартира на 18 марта выставлена за 55 000 000 рублей, расположена на улице Ленина. Это четырехкомнатная двухуровневая квартира площадью 153,5 кв метров с дизайнерским дорогим ремонтом из материалов премиум-класса.
Площадь кухни — 30 метров, в каждой из комнат — кондиционеры. Будущим жильцам остается встроенная высококлассная техника и мебель. В гостиной оборудован камин, квартира под сигнализацией и видеонаблюдением.
Четырехкомнатная квартира в 140 кв метров оценена в 42 млн рублей. Восьмиэтажный дом бизнес-класса постройки 2002 года расположен в центре Уфы. В квартире — большая кухня и четыре комнаты, два санузла, сауна, две гардеробные и кладовая. Выполнен качественный ремонт с использованием дорогих материалов, уверяет продавец.
Часть техники и мебель в прихожей и кухне остаются в подарок. Продажу другой части продавец готов обсуждать. Во дворе дома можно заниматься спортом и устроить досуг детям: есть хоккейная и футбольные площадки, а также детская игровая зона.
Шестикомнатная квартира Кировского района площадью в 218 кв.м обойдется жильцам в 32 млн руб. Кирпичный дом расположен в самом центре столицы Башкирии. Квартира большая, но уютная, утверждает продавец.
Кроме огромного зала, в ней 5 комнат, две ванные комнаты, кухня, холл, прихожая — все с дизайнерским ремонтом. В шаговой доступности — парки, театры, торговые центры, различные учебные и развлекательные заведения. Безопасность обеспечена постом охраны и системами видеонаблюдения.
Почти 140 кв.м в 5-и комнатной квартире Орджоникидзевского района Уфы. Дом находится в парковой зоне. Продавец квартиры подчеркивает экологичность такой недвижимости: «Вокруг прыгают белки», дом окружает лесной массив. При этом в шаговой доступности — магазины, детские сады, больницы и другие муниципальные учреждения. Территория дома закрытая, в нем 13 этажей и всего один подъезд. Стоимость квартиры — 30 млн рублей.
Выставлена на продажу 3-х комнатная квартира в Советском районе, площадью 102 кв.м, с видом на лес и реку Уфу. Цена вопроса — 26.000.000 рублей. В квартире, как следует из описания на Авито, сделан дизайнерский ремонт, оборудована парилка.
Территория дома закрытая, во дворе расположена детская и спортивная площадка, есть многоуровневая парковка. В целом дом славится расположением в парковой зоне и чудесными видами их окон.
Отметим, что средняя стоимость вторичного жилья сегодня — 109.782рза кв/м, квартиры в новостройках превысили ценовую планку в 121 000 рублей. Так, средняя цена двухкомнатной квартиры с отделкой и мебелью составит 5 700 000 рублей.