Топ самых дорогих квартир Уфы: просторная роскошь в парковых зонах

Почти 140 кв.м в 5-и комнатной квартире Орджоникидзевского района Уфы. Дом находится в парковой зоне. Продавец квартиры подчеркивает экологичность такой недвижимости: «Вокруг прыгают белки», дом окружает лесной массив. При этом в шаговой доступности — магазины, детские сады, больницы и другие муниципальные учреждения. Территория дома закрытая, в нем 13 этажей и всего один подъезд. Стоимость квартиры — 30 млн рублей.