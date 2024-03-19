Спортивный форум «Россия — спортивная держава» проведут в Уфе

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:01
В Уфе в сентября — октябре 2024 года должен состояться форум «Россия — спортивная держава». Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Обеспечить проведение мероприятия поручили правительству РФ.
Кроме того, Кабмину Башкирии порекомендовали принять меры по обеспечению подготовки к форуму.
«Финансирование расходов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете нa соответствующий финансовый год федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также за счет средств иных источников», — говорится в документе.