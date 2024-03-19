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Published Сегодня, 03:58

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Updated Сегодня, 04:01

Путин поручил провести в Уфе международный спортивный форум

Спортивный форум «Россия — спортивная держава» проведут в Уфе

19 марта 2024, 03:58
Фото: FreePik

Путин поручил провести в Уфе международный спортивный форум

Известно, когда состоится мероприятие.

В Уфе в сентября — октябре 2024 года должен состояться форум «Россия — спортивная держава». Соответствующее распоряжение подписал президент Владимир Путин. Обеспечить проведение мероприятия поручили правительству РФ.

Кроме того, Кабмину Башкирии порекомендовали принять меры по обеспечению подготовки к форуму.

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«Финансирование расходов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете нa соответствующий финансовый год федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере физической культуры и спорта, а также за счет средств иных источников», — говорится в документе.
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#Спорт#Уфа
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