Сбер открыл регистрацию на Зелёный Марафон — 2024 в городах России

По традиции Зелёный Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в любом регионе страны, где забег будет бесплатным, могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега или на благотворительной платформе СберВместе.