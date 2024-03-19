Разрушенные бани в Уфе, где мылся Шаляпин, продали в 2 раза дешевле

Начальная цена достигала 23,75 млн рублей, но отдали разрушенный объект за 10,9 млн рублей. Чибрикин действовал в интересах Алексея Костерина. Первый занимается арендой строительных машин и оборудования, а также владеет «Синтеко», «Поселок», НПФ «Прогресс» и «Синтеко Энерго». Второй тоже арендует стройтехнику, но имеется в собственности столичный «Сатурн».