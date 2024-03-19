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Published Сегодня, 14:53

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Предприниматель из Нижнего Новгорода купил разрушенные бани в Уфе

Разрушенные бани в Уфе, где мылся Шаляпин, продали в 2 раза дешевле

19 марта 2024, 14:53
Фото: Соцсети

Предприниматель из Нижнего Новгорода купил разрушенные бани в Уфе

Предприниматель из Нижегородской области Антон Чибрикин приобрел разрушенное здание Вахмянинской бани на улице Чернышевского в Уфе. Там согласно легенде мылся певец Федор Шаляпин. Информация о реализации имущества появилась на сайте «Альфалот».

Начальная цена достигала 23,75 млн рублей, но отдали разрушенный объект за 10,9 млн рублей. Чибрикин действовал в интересах Алексея Костерина. Первый занимается арендой строительных машин и оборудования, а также владеет «Синтеко», «Поселок», НПФ «Прогресс» и «Синтеко Энерго». Второй тоже арендует стройтехнику, но имеется в собственности столичный «Сатурн».

Неизвестно, для чего покупателю территория в Уфе. Вахмянинская баня выставлялась трижды из-за своего разрушенного состояния. Максимально она могла подешеветь до 1% от начальной цены (237,5 тысяч рублей).

Баня именуется таким образом из-за владения дворянки Екатерины Вахмяниной. Построил их уфимский купец Алексей Гневышев. Объект функционировал вплоть до 2007 года.

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