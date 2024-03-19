Психотерапевт: борьба со стрессом помогает избежать инсульта

Posted Сегодня, 18:29
Published Сегодня, 18:29
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
Специалист убеждена, что людям требуется отдых и положительные эмоции для возвращения нервной системы в уравновешенное состояние. В случае появления признаков усталости, повышения возбудимости, раздражительности, неспособности сосредоточиться, чрезмерной вялости и безразличия — необходимо приостановить рабочую деятельность и уделить время своей персоне.
В беседе с представителями Pravda.ru эксперт заявила, что 30% российских граждан входят в группу риска по инсульту из-за привычки перерабатывать.
Наумова советует уделять любимым занятиям не менее 40 минут ежедневно — это позволит ощутить свою реализованность и нужность.
Также для профилактики эмоционального выгорания она рекомендует еженедельно выделять 1,5-2 часа на общение с близкими, с которыми вы не конфликтуете. Такие действия в числе прочего снижают вероятность развития инсульта.
По словам специалиста, нередко инсульт случается в состоянии переутомления и чрезмерного эмоционального возбуждения. Поэтому иногда необходимо отдыхать даже от семьи, не говоря о других раздражителях и работе.
Со стороны работодателя корректное отношение к сотрудникам должно выражаться в следовании трудовому графику. Наталья Наумова отметила, что в компаниях должен быть штатный психолог, помогающий коллективу в стрессовых ситуациях.