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Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

Пенсионер оказался в реанимации из-за горящих в Башкирии вещей

Пенсионер оказался в реанимации из-за горящих в Башкирии вещей

19 марта 2024, 13:27
Фото: МЧС по РБ
На пожаре в многоквартирном доме Стерлитамака пострадал 77-летний пенсионер. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Мужчина доставлен в реанимацию после пожара, который случился по улице Артема. Все случилось в трехкомнатной квартире на шестом этаже, где загорелись предметы быта.

Менее чем через пять минут после сообщения пожарные прибыли к месту. С огнем удалось справиться, но хозяин квартиры 1946 года рождения получил отравление продуктами горения. В тяжелом состоянии его госпитализировали.

Причины пожара и обстоятельства устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.

Еще одно возгорание в Башкирии сегодня зафиксировали в Туймазах. В многоквартирном доме загорелся электрический щиток, из-за чего жильцы оказались в ловушке и не могли выйти из квартир.

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#Происшествия#Стерлитамак#Пожар#МЧС#Марина Шорина
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