Пенсионер оказался в реанимации из-за горящих в Башкирии вещей

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Мужчина доставлен в реанимацию после пожара, который случился по улице Артема. Все случилось в трехкомнатной квартире на шестом этаже, где загорелись предметы быта.
Менее чем через пять минут после сообщения пожарные прибыли к месту. С огнем удалось справиться, но хозяин квартиры 1946 года рождения получил отравление продуктами горения. В тяжелом состоянии его госпитализировали.
Причины пожара и обстоятельства устанавливаются. На месте работает дознаватель МЧС России.
Еще одно возгорание в Башкирии сегодня зафиксировали в Туймазах. В многоквартирном доме загорелся электрический щиток, из-за чего жильцы оказались в ловушке и не могли выйти из квартир.