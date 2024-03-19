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Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Умер комментатор Василий Уткин

На 53-м году жизни скончался футбольный комментатор Уткин

19 марта 2024, 16:20
Фото: Соцсети Василия Уткина

Умер комментатор Василий Уткин

Умер футбольный журналист и комментатор Василий Уткин. Он ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов.

Федеральная Baza также выяснила, что скончался мужчина сегодня в 16:01 в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. Его туда увезла скорая помощь. Врачи диагностировали у Уткина острую сосудистую недостаточность.

Сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — его дважды пытались «отачать». По неподтвержденной информации, все случилось из-за тромбоэмболия легкочной артерии.

Тромбы мешали проходу крови, передает канал. Точную причину смерти предстоит выяснить в ходе вскрытия.

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#Спорт#Футбол#Смерть#Марина Шорина#Комментарий
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