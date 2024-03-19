На 53-м году жизни скончался футбольный комментатор Уткин

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Федеральная Baza также выяснила, что скончался мужчина сегодня в 16:01 в кардиологическом отделении больницы имени Пирогова. Его туда увезла скорая помощь. Врачи диагностировали у Уткина острую сосудистую недостаточность.
Сразу после госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ. Реанимационные действия результата не дали — его дважды пытались «отачать». По неподтвержденной информации, все случилось из-за тромбоэмболия легкочной артерии.
Тромбы мешали проходу крови, передает канал. Точную причину смерти предстоит выяснить в ходе вскрытия.