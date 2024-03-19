МВД и ФСБ обсудили «Слово пацана» со студентами Башкирии

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
Встреча случилась в городском дворце культуры. Подростки нарядились в образы главных героев сериала «Слово пацана», а присутствующим показывали сюжеты из картины. Сотрудники МВД, прокуратуры и ФСБ комментировали происходящее с точки зрения закона.
Все это необходимо было для того, чтобы оградить молодежь от «скользкой дорожки» и преступности. Представитель прокуратуры Алмаз Абдюшев понадеялся, что после мероприятия дети поймут «те вещи, которые раньше не понимали».
Начальник отделения УФСБ России в Бирске разобрал случаи массовых беспорядков. На каждый из них приводился пример с последствиями для участников. Несовершеннолетних просили не вступать в банды.
Напомним, что «Слово пацана» вышел в свет в ноябре прошлого года. Восьмисерийный фильм закончили показывать до конца года. Он повествует о молодежных группировках конца 1980-х годов.