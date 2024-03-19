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Published Сегодня, 16:06

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Updated Сегодня, 16:08

МВД и ФСБ обсудили «Слово пацана» со студентами Башкирии

МВД и ФСБ обсудили «Слово пацана» со студентами Башкирии

19 марта 2024, 16:06
Фото: Соцсети Антона Талалова
В Башкирии сотрудники ФСБ и МВД встретились со студентами техникумов, колледжей и других средних профессиональных образовательных организаций. Все ради сериала «Слово пацана». Об этом пишет глава Бирского района Антон Талалов.

Встреча случилась в городском дворце культуры. Подростки нарядились в образы главных героев сериала «Слово пацана», а присутствующим показывали сюжеты из картины. Сотрудники МВД, прокуратуры и ФСБ комментировали происходящее с точки зрения закона.

Все это необходимо было для того, чтобы оградить молодежь от «скользкой дорожки» и преступности. Представитель прокуратуры Алмаз Абдюшев понадеялся, что после мероприятия дети поймут «те вещи, которые раньше не понимали».

Начальник отделения УФСБ России в Бирске разобрал случаи массовых беспорядков. На каждый из них приводился пример с последствиями для участников. Несовершеннолетних просили не вступать в банды.

Напомним, что «Слово пацана» вышел в свет в ноябре прошлого года. Восьмисерийный фильм закончили показывать до конца года. Он повествует о молодежных группировках конца 1980-х годов.

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#Общество#Башкортостан#Мвд#ФСБ#Драка#Бирск#Наказание#Марина Шорина
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