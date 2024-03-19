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Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Лучшие сорта томатов в 2024 году — самые неприхотливые и урожайные

Лучшие сорта томатов в 2024 году — самые неприхотливые и урожайные

19 марта 2024, 16:17
Фото: 1MI
Лучшие сорта томатов в 2024 году — самые неприхотливые и урожайные
Сорта томатов для теплицы, открытого грунта, разных расцветок и размеров
Сорта томатов для теплицы, открытого грунта, разных расцветок и размеров.Сорта томатов для теплицы, открытого грунта, разных расцветок и размеров.
Сорта томатов для теплицы, открытого грунта, разных расцветок и размеров.
Фото: 1MI

Любой огородник знает, что недостаточно просто закинуть семена в землю и ждать хороший урожай. Нужно тщательно выбрать посадочный материал. Особенно это касается томатов, коих существует огромное количество сортов. И у каждого есть свои особенности и требования по уходу.

Поэтому мы собрали для вас только лучшие сорта томатов. Вы точно не ошибетесь, если купите любой вариант из этого списка!

Сорта томатов для открытого грунта

Для выращивания на грядах подходят не все семена. Растения должны быть устойчивыми к солнечным лучам, переменным погодным условиям и желательного низкорослыми. Поэтому выбирайте сорта «Лисичка», «Любань», «Волгоградский 5/95», «Минусинский крупный», «Белый налив» и «Новичок».

Сорта томатов для теплицы

В теплице выращивать томаты гораздо проще, чем на открытом грунте. Но все равно есть сорта, которым больше подходят такие влажные и жаркие условия. Чаще всего садоводы отдают предпочтение сортам «Бычье сердце», «Сибирский скороспелый», «Юбилейный Тарасенко», «Пламя», «Верлиока», «Буденовка», «Орлиное сердце», «Шапка Мономаха». Отдавайте предпочтение сорта, которые устойчивы к недостатку света.

Сорта томатов для теплицыСорта томатов для теплицы
Сорта томатов для теплицы
Фото: 1MI

Сорта розовых томатов

Опытные садоводы знают, что для салатов идеально подходят розовые томаты. Они обладают сахаристой мякотью, большим размером и более нежным вкусом. Однако стоит выбирать только определенные сорта — «Розовый слон», «Сарра», «Фенда», «Розовый мед», «Вельможа», «Настенька», «Абаканский розовый».

Ранние сорта томатов

Для тех, кому не терпится получить урожай еще в июне, есть отличные варианты. Эти томаты порадуют ранним урожаем и по вкусу будут ничуть не хуже обычных. Выбирайте сорта «6 Пунто 7», «Аламина», «Аксанта», «Амурский штамб», «Альфа», «Анюта», «Атлет», «Бетта», «Вспышка».

Сладкие сорта томатов

Любителям сладких помидоров и овощных салатов в летнюю пору стоит обратить внимание на несколько сортов. Именно они отличаются сочной сладкой мякотью. Покупайте семена «Царь колокол», «Малиновая сладость», «Сладкая девочка», «Сахарный гигант», «Бабушкино».

Сладкие сорта томатовСладкие сорта томатов
Сладкие сорта томатов
Фото: 1MI

Сорта черных томатов

Любителям экзотики можно посадить на своем участке кусты черных томатов. В них содержится больше сахаров, чем в красных, к тому же, они слаще. Поэтому смело берите сорта «Черный мавр», «Черный принц», «Де Барао», «Шоколадный», «Цыган».

Сорта томатов для Башкирии

Для климата Башкирии подходят не все сорта. Огородники опытным путем вычислили, какие из них лучше всего растут и дают большой урожай. Это «Айсан», «Аргонавт», «Розанна», «Золотой самородок», «Акварель».

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#Общество#Сельскохозяйственные растения#Эмилия Шпилева#Огород#Сад
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