Лучшие сорта томатов в 2024 году — самые неприхотливые и урожайные

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Любой огородник знает, что недостаточно просто закинуть семена в землю и ждать хороший урожай. Нужно тщательно выбрать посадочный материал. Особенно это касается томатов, коих существует огромное количество сортов. И у каждого есть свои особенности и требования по уходу.
Поэтому мы собрали для вас только лучшие сорта томатов. Вы точно не ошибетесь, если купите любой вариант из этого списка!
Для выращивания на грядах подходят не все семена. Растения должны быть устойчивыми к солнечным лучам, переменным погодным условиям и желательного низкорослыми. Поэтому выбирайте сорта «Лисичка», «Любань», «Волгоградский 5/95», «Минусинский крупный», «Белый налив» и «Новичок».
В теплице выращивать томаты гораздо проще, чем на открытом грунте. Но все равно есть сорта, которым больше подходят такие влажные и жаркие условия. Чаще всего садоводы отдают предпочтение сортам «Бычье сердце», «Сибирский скороспелый», «Юбилейный Тарасенко», «Пламя», «Верлиока», «Буденовка», «Орлиное сердце», «Шапка Мономаха». Отдавайте предпочтение сорта, которые устойчивы к недостатку света.
Опытные садоводы знают, что для салатов идеально подходят розовые томаты. Они обладают сахаристой мякотью, большим размером и более нежным вкусом. Однако стоит выбирать только определенные сорта — «Розовый слон», «Сарра», «Фенда», «Розовый мед», «Вельможа», «Настенька», «Абаканский розовый».
Для тех, кому не терпится получить урожай еще в июне, есть отличные варианты. Эти томаты порадуют ранним урожаем и по вкусу будут ничуть не хуже обычных. Выбирайте сорта «6 Пунто 7», «Аламина», «Аксанта», «Амурский штамб», «Альфа», «Анюта», «Атлет», «Бетта», «Вспышка».
Любителям сладких помидоров и овощных салатов в летнюю пору стоит обратить внимание на несколько сортов. Именно они отличаются сочной сладкой мякотью. Покупайте семена «Царь колокол», «Малиновая сладость», «Сладкая девочка», «Сахарный гигант», «Бабушкино».
Любителям экзотики можно посадить на своем участке кусты черных томатов. В них содержится больше сахаров, чем в красных, к тому же, они слаще. Поэтому смело берите сорта «Черный мавр», «Черный принц», «Де Барао», «Шоколадный», «Цыган».
Для климата Башкирии подходят не все сорта. Огородники опытным путем вычислили, какие из них лучше всего растут и дают большой урожай. Это «Айсан», «Аргонавт», «Розанна», «Золотой самородок», «Акварель».