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Published Сегодня, 04:59

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Updated Сегодня, 05:01

Глава района Башкирии рассказал о гибели военнослужащего в ходе СВО

Гранатометчик из Башкирии погиб в ходе СВО

19 марта 2024, 04:59
Фото: 1MI

Глава района Башкирии рассказал о гибели военнослужащего в ходе СВО

Соболезнования родным и близким погибшего выразил глава администрации Салаватского района Марс Кашапов.

В ходе СВО погиб младший сержант гранатометчик Ренат Саббахов. Как сообщил Марс Кашапов, малой родиной погибшего была деревня Идельбаево-2.

Фото: Марс Кашапов/ VK.com

Он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что гибель военнослужащего — это «наша общая боль и невосполнимая утрата».

— Выражаем слова соболезнования родным и близким Рената. Мы скорбим вместе с вами, — написал руководитель муниципалитета в соцсетях.

#Общество#СВО#Похороны участников СВО#Салаватский район
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