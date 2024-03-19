Гранатометчик из Башкирии погиб в ходе СВО

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
В ходе СВО погиб младший сержант гранатометчик Ренат Саббахов. Как сообщил Марс Кашапов, малой родиной погибшего была деревня Идельбаево-2.
Он выразил свои соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что гибель военнослужащего — это «наша общая боль и невосполнимая утрата».
— Выражаем слова соболезнования родным и близким Рената. Мы скорбим вместе с вами, — написал руководитель муниципалитета в соцсетях.