«Единая Россия» рассказала об участии в президентских выборах

У нас впереди шесть прекрасных созидательных лет. Мы с вами видели планы, которые президент обозначил в своем послании Федеральному собранию. А я уверен: все, что сказано в нем, будет сделано, потому что оно продуманное, просчитанное и опирается на реальные экономические возможности. Впереди нас ждут очень позитивные, хорошие дела», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.