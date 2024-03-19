«Единая Россия» рассказала об участии в президентских выборах

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
Секретарь особо отметил весомый вклад «Единой России» в победу президента. В начале избирательной кампании перед партией была поставлена задача привлечь к голосованию не менее 30 миллионов избирателей. Для достижения цели были настроены народные мероприятия, партийные проекты, работа с активистами и сторонниками ЕР. Старания увенчались успехом. Явка сторонников партии на выборах составила 31,2 млн человек.
Также Турчак рассказал о работе с жителями многоквартирных домов и участниками голосования по программе формирования комфортной городской среды, которое проходит с 15 марта по 30 апреля по всей стране.
Секретарь генсовета подчеркнул, что вклад ЕР в общее количество голосов, отданных избирателями за Владимира Путина, составляет 41%.
«Достигнут уникальный исторический результат как по явке, которая составила 77%, так и по качеству голосования. За нашего кандидата — 76 миллионов голосов. Это говорит о колоссальном доверии граждан Владимиру Путину», — рассказал Турчак.
Впечатляющий результат был достигнут на фоне давления извне, многочисленных попыток сорвать выборы, создать панику у жителей приграничных территорий. Андрей Анатольевич назвал показательной реакцию жителей Белгородчины, Брянщины, Воронежской, Курской областей и новых регионов на попытки провокации. Несмотря на происходящее, явка на выборах и процент голосов за Владимира Путина здесь выше, чем в среднем по России.
Турчак напомнил, что «Единая Россия» начала оказывать активную поддержку действующему президенту еще на старте предвыборной кампании. Из 3,5 млн подписей за выдвижение кандидата 2 млн собрали единороссы. Цитату из речи Андрея Турчака опубликовал сайт ER.RU.
Также на заседании генсовета стартовало предварительное голосование «Единой России». Оно будет проходить в период с 21 марта по 26 мая в регионах, где осенью текущего года пройдут выборы разного уровня. Заявки на участие начнут принимать с 26 марта.
«По предварительным данным, явка по Башкортостану составила более 83 процентов, а количество проголосовавших за действующего президента России превысило 90 процентов.
Это голосование, по сути, стало проявлением невероятной консолидации всего нашего общества. Прежде всего хочу поблагодарить жителей Башкортостана, которые с чудесным настроением пришли на избирательные участки и сделали разумный выбор. Все мы понимаем, что достижения страны и ее будущее зависят от нашей совместной работы и, конечно, от нашего лидера Владимира Владимировича Путина, от той политики, которую он проводит.
У нас впереди шесть прекрасных созидательных лет. Мы с вами видели планы, которые президент обозначил в своем послании Федеральному собранию. А я уверен: все, что сказано в нем, будет сделано, потому что оно продуманное, просчитанное и опирается на реальные экономические возможности. Впереди нас ждут очень позитивные, хорошие дела», — отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.