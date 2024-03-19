Добровольцы из «ЛизаАлерт» сообщили нижегородцам, какими внедорожниками пользуются

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Ранее добровольцы-поисковики использовали в работе автомобили повышенной проходимости известных мировых марок, но на фоне санкционного давления их обслуживание стало очень сложным мероприятием. О том, как удалось решить эту проблему, волонтеры рассказали на встрече в Автолиге на Московском шоссе в Нижнем Новгороде, пишет newsnn.ru.
Напомним, «ЛизаАлерт» — крупнейшее в России добровольческое объединение, которое занимается поиском и спасением пропавших людей. Сегодня участниками отряда являются более 40 тысяч человек из 64 регионов. Добровольцы отряда также занимаются профилактикой пропаж людей разного возраста и обучением поисковиков. В постоянном режиме они принимают участие в разработке законодательных инициатив. Каждый год они обрабатывают несколько тысяч звонков. Было также отмечено, что в 2023 году из Нижегородской области поступило 659 заявок на поиск пропавших людей: 509 человек обнаружены живыми, а 13 доставлены по месту проживания, личности пятерых удалось установить.
В ходе поисково-спасательных операций важным условием является техническое оснащение и прочность конструкции автомобиля. Автомобиль должен с легкостью преодолевать большие расстояния не только по обычным дорогам, но иметь возможность эвакуировать попавших в сложную ситуацию людей из труднодоступных мест. В этой связи при выборе автомобиля для проведения спасательных операций в «ЛизаАлерт» обращают внимание на проходимость. Свой выбор поисковики остановили на Jetour T2. Десять таких автомобилей уже поступили на службу добровольцам.
Председатель отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев отметил, что поисковики ищут людей, которые попали в беду и не имеют возможности вернуться домой. Часто приходится иметь дело с бездорожьем. Но эти автомобили выдерживают даже самую жесткую эксплуатацию: максимальная глубина преодолеваемого брода — 700 мм, а углы въезда/съезда — 28 градусов. Каждый автомобиль оснащен современными системами безопасности.
На фоне ухода знаменитых европейских и японских брендов из страны можно было пересесть на отечественные внедорожники, но потребовалось бы переоснащение этих автомобилей для проведения сложных спасательных операций. Это потребовало бы не только колоссальных вложений, но и новой сертификации транспортных средств.
Нижегородский автозавод решил также не модернизировать старые модели, а взять за основу нового автомобиля готовый китайский автомобиль. Предполагается, что если в России появятся свои внедорожники, то волонтеры «ЛизаАлерт» с радостью будут использовать их в своей деятельности.
В каждом городе участники экспедиции, добровольцы поисково-спасательного отряда, прочитают лекции и ответят на вопросы. Кроме того, спасатели дадут практические рекомендации по безопасному поведению в экстремальных ситуациях, а также об оказании первой помощи пострадавшим. Участники отряда расскажут и о том, как можно стать членом «ЛизаАлерт».
По словам руководителя направления «Новичковая» ДПСО «ЛизаАлерт» Анны Будовой, стать участником команды может каждый и для этого не нужно обладать какими-то особыми навыками.