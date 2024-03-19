Добровольцы из «ЛизаАлерт» сообщили нижегородцам, какими внедорожниками пользуются

Напомним, «ЛизаАлерт» — крупнейшее в России добровольческое объединение, которое занимается поиском и спасением пропавших людей. Сегодня участниками отряда являются более 40 тысяч человек из 64 регионов. Добровольцы отряда также занимаются профилактикой пропаж людей разного возраста и обучением поисковиков. В постоянном режиме они принимают участие в разработке законодательных инициатив. Каждый год они обрабатывают несколько тысяч звонков. Было также отмечено, что в 2023 году из Нижегородской области поступило 659 заявок на поиск пропавших людей: 509 человек обнаружены живыми, а 13 доставлены по месту проживания, личности пятерых удалось установить.