Для Уфы закупят новые автобусы большой вместимости

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
На еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров отметил, что республика планирует закупить новые автобусы, рассчитанные на большую вместимость. Вместительный общественный транспорт будет приобретен для Уфы.
Накануне в филиалах «Башаавтотранса» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже появилось 159 новеньких отечественных автобусов марки «Вектор NEXT 7.6».
«Мы уже завершили работу по передаче 250 автобусов. Это транспорт средней и малой вместимости, они были специально закуплены в малые города и сельские поселения республики. Также будем приобретать туристические автобусы», — рассказал министр транспорта Александр Клебанов.
Таким образом, Башкирия продолжает модернизацию общественного транспорта и усиливает его инфраструктуру в регионе.