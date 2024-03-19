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Published Сегодня, 04:57

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Updated Сегодня, 04:59

В Башкирии планируют приобрести автобусы большой вместимости

Для Уфы закупят новые автобусы большой вместимости

19 марта 2024, 04:57
Фото: ВК/Радий Хабиров

В Башкирии планируют приобрести автобусы большой вместимости

В Башкирии продолжают планомерное развитие общественного транспорта.

На еженедельном оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров отметил, что республика планирует закупить новые автобусы, рассчитанные на большую вместимость. Вместительный общественный транспорт будет приобретен для Уфы.

Накануне в филиалах «Башаавтотранса» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» уже появилось 159 новеньких отечественных автобусов марки «Вектор NEXT 7.6».

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«Мы уже завершили работу по передаче 250 автобусов. Это транспорт средней и малой вместимости, они были специально закуплены в малые города и сельские поселения республики. Также будем приобретать туристические автобусы», — рассказал министр транспорта Александр Клебанов.

Таким образом, Башкирия продолжает модернизацию общественного транспорта и усиливает его инфраструктуру в регионе.

#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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