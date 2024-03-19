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Денис Буцаев рассказал о повышенном спросе на облигации РЭО

Денис Буцаев рассказал о повышенном спросе на облигации РЭО

19 марта 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев сообщил, что спрос на облигации компании значительно превышает возможности их выпуска. На текущий момент облигации РЭО торгуются на уровне 102–102,5% выше номинала.

На форуме Wasma 2024 в рамках пленарной сессии «„Чистая“ экономика: перенастройка подходов к производству и потреблению» Денис Буцаев также рассказал о проводимой реформе в отрасли обращения с отходами. Он отметил необходимость формирования циклической экономики в России, когда вторичное сырье возвращается в производственный процесс, передает 56orb.ru.

По мнению Буцаева, облигации РЭО пользуются высоким спросом на рынке. Он подчеркнул, что это эффективный инструмент финансирования проектов, который может быть использован как для специализированных инвесторов, так и для широкой аудитории. Буцаев отметил, что зеленые облигации компании были приобретены на бирже частными инвесторами, в том числе физическими лицами.

Он упомянул о механизме покупки облигаций РЭО крупными институциональными инвесторами, предлагаемых с купонной ставкой КС + 3–3,5% на 12 лет. Инвесторы проявили большой интерес к отрасли после установления нормативной базы и разработки планов инфраструктурного развития в субъектах Российской Федерации.

Буцаев подчеркнул, что привлечение частных инвесторов к зеленым облигациям РЭО стало успешным. Бизнес вкладывает средства, получает прибыль и возврат инвестиций. По мнению Буцаева, это говорит о высоком уровне доверия.

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