Денис Буцаев рассказал о повышенном спросе на облигации РЭО

По мнению Буцаева, облигации РЭО пользуются высоким спросом на рынке. Он подчеркнул, что это эффективный инструмент финансирования проектов, который может быть использован как для специализированных инвесторов, так и для широкой аудитории. Буцаев отметил, что зеленые облигации компании были приобретены на бирже частными инвесторами, в том числе физическими лицами.