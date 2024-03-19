CloudMTS запустил «холодное хранилище» для более выгодного размещения данных в облаке

— Объектное хранилище наравне с виртуальной инфраструктурой и бэкапами — одна из самых востребованных облачных услуг CloudMTS. В 2023 году затраты компаний на нее выросли почти на треть. Расширение тарифной сетки позволит нам предлагать клиентам еще более гибкие условия хранения данных и удовлетворять разноплановый спрос заказчиков. В среднем размещение в облаке информации по «холодному» тарифу стоит на 45% дешевле, чем по стандартному. У компаний появится выбор: если они регулярно обращаются к данным, то им лучше размещаться в «горячем хранилище», если же клиенту необходимо положить данные на продолжительный период времени, то для него будет выгоднее «холодный» тариф, — отметил директор по продукту CloudMTS Михаил Тутаев.