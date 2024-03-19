Что случилось с Кейт Миддлтон — слухи о двойниках будущей королевы

Почти два месяца от Миддлтон не было никаких новостей. Ее не видели ни с детьми, ни с мужем, и британцы начали переживать. Но представители дворца успокоили поклонников и заявили, что Кейт сделает заявление по поводу своего здоровья после пасхальных каникул в середине апреля, когда вернется к своим обязанностям. До сих пор точно неизвестно, что за операцию она перенесла и почему информация так тщательно скрывается.