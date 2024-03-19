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Posted Сегодня, 16:26

Published Сегодня, 16:26

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

Блюда из картофеля, которые отличаются простотой приготовления и доступностью ингредиентов.

Четыре простых рецепта из картофеля, которые сможет повторить любая хозяйка

19 марта 2024, 16:26
Фото: 1MI
Блюда из картофеля, которые отличаются простотой приготовления и доступностью ингредиентов.
Блюда из картофеля, которые отличаются простотой приготовления и доступностью ингредиентов

Одним из самых популярных гарниров у россиян является картофель. Из этого овоща легко сделать как полноценное блюдо, так и дополнение к мясу. А уж сколько рецептов существует! Можно готовить хоть каждый день, и не надоест!

Мы собрали самые популярные варианты блюд из картофеля. Они выручат, когда нужно приготовить ужин на скорую руку и накормить всю семью.

Четыре простых рецепта из картофеля, которые сможет повторить любая хозяйкаЧетыре простых рецепта из картофеля, которые сможет повторить любая хозяйка
Четыре простых рецепта из картофеля, которые сможет повторить любая хозяйка
Фото: 1MI

Картофель с мясом в духовке

Всего из нескольких ингредиентов, которые есть в любом холодильнике, можно приготовить сытное блюдо. Оно подойдет как для обычного ужина, так и для встречи гостей. Возьмите 1 кг картофеля, 0,5 кг свинины, 2 луковицы, 150 грамм твердого сыра, майонез, соль, перец по вкусу.

Мясо нарежьте кубиками, лук полукольцами, засыпьте специи и перемешайте с майонезом. Картошку очистите от кожуры и порежьте так, как вам нравится, посолите. В форму выложите мясо, затем картофель, а сверху тертый сыр. Запекайте блюдо 80 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

Картофель по-деревенски в духовке

Это блюдо можно смело использовать в качестве гарнира или закуски к просмотру фильма. Вам потребуется 0,8 кг картофеля, 150 грамм твердого сыра, орегано, 3 дольки чеснока, соль, растительное масло. Нужно лишь порезать очищенный картофель брусками, перемешать с тертым чесноком и специями и отправить в духовку на полчаса. За пять минут до готовности посыпьте блюдо тертым сыром.

Картофель по-деревенски в духовкеКартофель по-деревенски в духовке
Картофель по-деревенски в духовке
Фото: 1MI

Драники из картофеля на сковороде

Порадовать всю семью можно горячими драниками со сметаной. Это блюдо любят и взрослые, и дети. А готовить его проще простого. Потребуется 1 килограмм картофеля, 2 яйца, 3-4 столовых ложки муки, специи по вкусу.

Очистите и измельчите картошку и лук любом способом — можно потереть на крупной или мелкой терке, перекрутить в мясорубке. Отожмите лишнюю жидкость, добавьте остальные ингредиенты и перемешайте. Формируйте из теста драники и обжаривайте до золотистой корочки на сковороде.

Помните, что сковородка должна быть хорошо разогрета, иначе картофель просто сварится. Также не забывайте после жарки убирать излишки масла бумажным полотенцем.
Запеканка с картофелем и фаршем в духовке

Запеканка из картофеля и мясного фаршаЗапеканка из картофеля и мясного фарша
Запеканка из картофеля и мясного фарша
Фото: 1MI

Запеканка из картофеля и мясного фарша

Еще одно излюбленное и просто блюдо — запеканка из картофеля и мясного фарша. Вам потребуются самые простые ингредиенты — 1,5 кг картофеля, 500 грамм мясного фарша, 2 луковицы, 100 г сливочного масла, 50 г твердого сыра, 2 столовых ложки сметаны, 1 яйцо, чеснок, соль, перец по вкусу.

Из очищенного картофеля сварите пюре, добавьте сливочное масло, тертый сыр, посолите и потолките. Фарш с нарезанным луком обжарьте до готовности со специями. На дно формы, посыпанной панировочными сухарями, выложите половину картофеля, слой фарша и вторую часть пюре.

Сверху залейте смесь из сметаны и яйца и запекайте в духовке 25 минут при температуре 180 градусов. Блюдо готово!

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#Общество#Еда#Рецепты#Эмилия Шпилева
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