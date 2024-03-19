Башкирия осталась без яиц

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Из-за болезни на птицефабрике «Башкирская» поголовье птицы сократилось на 4,2 млн. В результате к прежним показателям предприятие может вернуться лишь в 2025 году.
Еще через год минсельхоз Башкирии нарастит производство мяса птицы до 158 тысяч тонн. После этого общее производство яиц вырастет до 1 млрд штук. В прошлом году фиксировали 646,7 млн штук.
Минсельхоз предлагает увеличить количество птицефабрик и задействовать около 70 пустующих помещений. Там хотят разместить от 600 до 800 тысяч голов. Ежегодно финансирование будет увеличиваться.
Первая партия яиц на «Башкирской птицефабрике» ожидается в июне. Фермерские хозяйства сейчас продают товар по 9-10 рублей за штуку, а в магазинах их выставляют за 130-140 рублей.
«Ситуация у производителей стабилизировалась. А вот ритейлеры делают уже свои наценку, которая может варьироваться и полностью лежит на их совести», — заметили власти Башкирии.