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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

Башкирия осталась без яиц

Башкирия осталась без яиц

19 марта 2024, 13:50
Фото: 1MI
За минувший год Башкирия осталась без 350 млн яиц из-за вспышки гриппа. Такие данные приводит «РБК Уфа».

Из-за болезни на птицефабрике «Башкирская» поголовье птицы сократилось на 4,2 млн. В результате к прежним показателям предприятие может вернуться лишь в 2025 году.

Еще через год минсельхоз Башкирии нарастит производство мяса птицы до 158 тысяч тонн. После этого общее производство яиц вырастет до 1 млрд штук. В прошлом году фиксировали 646,7 млн штук.

Минсельхоз предлагает увеличить количество птицефабрик и задействовать около 70 пустующих помещений. Там хотят разместить от 600 до 800 тысяч голов. Ежегодно финансирование будет увеличиваться.

Первая партия яиц на «Башкирской птицефабрике» ожидается в июне. Фермерские хозяйства сейчас продают товар по 9-10 рублей за штуку, а в магазинах их выставляют за 130-140 рублей.

«Ситуация у производителей стабилизировалась. А вот ритейлеры делают уже свои наценку, которая может варьироваться и полностью лежит на их совести», — заметили власти Башкирии.
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#Общество#Башкортостан#Птичий грипп#Птицефабрика#Яйца#Марина Шорина
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