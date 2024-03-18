mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:50

Published Сегодня, 04:50

Modified Сегодня, 04:52

Updated Сегодня, 04:52

Жилые многоквартирные дома в центре Уфы изымут для нужд муниципалитета

18 марта 2024, 04:50

В Уфе для нужд муниципалитета изымут четыре многоквартирных дома в центре города

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте управления земельных и имущественных отношений городской мэрии.

Ряд многоквартирных домов в Ленинском и Кировском районах Уфы изымут для муниципальных нужд. Отмечается, что все дома были признаны аварийными.

Так, под изъятие попадают четыре МКД по адресам:

— ул. Гоголя, 53А;

— ул. Малая Лесозаводская, 3, 3 Б;

— Ак-Идель, 2Б.

Дом по Гоголя (двухэтажный кирпичный дом 1917 года постройки) будет реконструирован, остальные же отправятся под снос.

Гаражи и дома — под снос. Мэрия Уфы приняла проект развития Черниковки
Узнать подробнее

Жители признанных аварийными домами должны получить другое благоустроенное жилье — по договорам социального найма.

Напомним, ранее стало известно, что Уфе под муниципальные нужды изымут еще девять жилых домов. Восемь из них отправятся под снос, еще одно власти намерены реконструировать.

Здание кинотеатра «Победа» в Уфе отремонтирует ООО «Альбит»
Узнать подробнее
#Общество#Город#Реконструкция#Администрация Уфы#Центр города#Азамат Нухов#Снос жилых домов
Подпишитесь
В селе под Уфой едва не сгорела единственная больница
Сегодня, 02:42
Видео. Гостей и жителей Уфы на въезде будут встречать башкирским танцем
Сегодня, 06:07
В Башкирию придет потепление
Сегодня, 05:56
В едва не сгоревшей больнице под Уфой начали проверку
Сегодня, 05:20
В Уфе спасатели помогли застрявшему в батарее коту
Сегодня, 04:52
Особенности мартовской рыбалки в Башкирии
14 марта, 10:10