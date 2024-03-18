Жилые многоквартирные дома в центре Уфы изымут для нужд муниципалитета

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Ряд многоквартирных домов в Ленинском и Кировском районах Уфы изымут для муниципальных нужд. Отмечается, что все дома были признаны аварийными.
Так, под изъятие попадают четыре МКД по адресам:
— ул. Гоголя, 53А;
— ул. Малая Лесозаводская, 3, 3 Б;
— Ак-Идель, 2Б.
Дом по Гоголя (двухэтажный кирпичный дом 1917 года постройки) будет реконструирован, остальные же отправятся под снос.
Жители признанных аварийными домами должны получить другое благоустроенное жилье — по договорам социального найма.
Напомним, ранее стало известно, что Уфе под муниципальные нужды изымут еще девять жилых домов. Восемь из них отправятся под снос, еще одно власти намерены реконструировать.