Зашел погреться: в Башкирии школьник ограбил родственницу и пытался угнать автомобиль

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
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Updated Сегодня, 06:26
Во вторник, 5 февраля, две жительницы Белорецкого района обратились в полицию: одна из них заявила о пропаже ювелирных изделий, другая о попытке угона её автомобиля. Как выяснилось, за обоими преступлениями стоит 14-летний местный житель, сообщает пресс-служба МВД по РБ.
По предварительной версии, в ту ночь мальчик решил прогуляться по селу, однако вскоре замерз и решил зайти в дом своей родственницы, которая на тот момент находилась на работе. До этого женщина разрешила ему бывать у неё в любое время, поэтому он знал, в каком тайном месте она хранит ключ от замка. Зайдя в дом, подозреваемый решил проверить полки мебельной стенки, где нашел множество ювелирных изделий: украшения из серебра, золота и бижутерию. Мальчик сложил украшения в карман и вскоре покинул дом, чтобы продолжить прогулку.
Далее, идя по улице, он заметил отечественную легковушку, припаркованную у одного из домов. Он решил прокатиться на ней. На его счастье, дверь машины оказалась открыта. Несовершеннолетний сел за руль, воткнул в замок зажигания шило, прихваченное из дома, и попытался завести мотор. Однако завести машину так и не удалось, и он ушел.
Наутро потерпевшие обнаружили результаты чьих-то ночных похождений и обратились за помощью к полицейским. Свежие следы на снегу привели к дому мальчика. Он признал свою вину и раскаялся. Похищенные украшения он вернул законной владелице.
Несовершеннолетнему предъявлено обвинение в совершении кражи и покушения на угон автомобиля. В настоящее время расследование завершено, материалы переданы для рассмотрения в суд.