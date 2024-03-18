Зашел погреться: в Башкирии школьник ограбил родственницу и пытался угнать автомобиль

По предварительной версии, в ту ночь мальчик решил прогуляться по селу, однако вскоре замерз и решил зайти в дом своей родственницы, которая на тот момент находилась на работе. До этого женщина разрешила ему бывать у неё в любое время, поэтому он знал, в каком тайном месте она хранит ключ от замка. Зайдя в дом, подозреваемый решил проверить полки мебельной стенки, где нашел множество ювелирных изделий: украшения из серебра, золота и бижутерию. Мальчик сложил украшения в карман и вскоре покинул дом, чтобы продолжить прогулку.