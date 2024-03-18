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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

В Уфе школьника, переходившего дорогу на зеленый свет, сбил элитный внедорожник

В Уфе второклассник шел на уроки, но оказался в больнице

18 марта 2024, 11:53
Фото: Госавтоинспекция Уфы.

В Уфе школьника, переходившего дорогу на зеленый свет, сбил элитный внедорожник

О дорожно-транспортном происшествии в Ленинском районе Уфы сообщает телеканал UTV со ссылкой на маму пострадавшего.

Инцидент произошел ранее сегодня на улице Ахметова в Уфе. Школьника сбил водитель элитного внедорожника. Как отмечает мама мальчика, ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

Мальчика доставили в медучреждение — медики диагностировали у него ушиб мягких тканей.

Как сообщили Mkset в пресс-службе ГИБДД по Уфе, за рулём Land Rover находился 64-летний мужчина. Пострадавшего в результате ДТП мальчика после оказания медпомощи в больнице отпустили домой.

«По факту ДТП начато разбирательство, в рамках которого будут установлены обстоятельства дорожной аварии, в том числе на какой сигнал двигался пешеход и водитель Land Rover», — заявили в в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
#Общество#Происшествия#Город#ДТП с пострадавшими#ГИБДД#ДТП#Азамат Нухов
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