В Уфе второклассник шел на уроки, но оказался в больнице

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Инцидент произошел ранее сегодня на улице Ахметова в Уфе. Школьника сбил водитель элитного внедорожника. Как отмечает мама мальчика, ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.
Мальчика доставили в медучреждение — медики диагностировали у него ушиб мягких тканей.
Как сообщили Mkset в пресс-службе ГИБДД по Уфе, за рулём Land Rover находился 64-летний мужчина. Пострадавшего в результате ДТП мальчика после оказания медпомощи в больнице отпустили домой.
«По факту ДТП начато разбирательство, в рамках которого будут установлены обстоятельства дорожной аварии, в том числе на какой сигнал двигался пешеход и водитель Land Rover», — заявили в в пресс-службе городской Госавтоинспекции.