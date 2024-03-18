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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

В Уфе спасатели вызволили кота из батареи

В Уфе спасатели помогли застрявшему в батарее коту

18 марта 2024, 04:52
Фото: УГЗ г. Уфы

В Уфе спасатели вызволили кота из батареи

Бедное животное застряло между пластинами.

В Уфе спасатели помогли вызволить застрявшего в батарее кота. Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, лапка домашнего питомца оказалась зажатой между пластинами батареи. Хозяйка долгое время пыталась вытащить кота самостоятельно, но в конце концов решила вызвать экстренные сужбы.

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С помощью слесарного инструмента спасателям удалось оперативно вызволить любимца и передать хозяйке.

«К сведению: спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, но в приоритете у специалистов те вызовы, где существует угроза безопасности жизни и здоровья человека», — напомнили спасатели.

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#Общество#Уфа#Животные#Кошка
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