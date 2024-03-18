В Уфе спасатели помогли застрявшему в батарее коту

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
В Уфе спасатели помогли вызволить застрявшего в батарее кота. Как рассказали в Управлении гражданской защиты Уфы, лапка домашнего питомца оказалась зажатой между пластинами батареи. Хозяйка долгое время пыталась вытащить кота самостоятельно, но в конце концов решила вызвать экстренные сужбы.
С помощью слесарного инструмента спасателям удалось оперативно вызволить любимца и передать хозяйке.
«К сведению: спасатели оказывают помощь как людям, так и животным, но в приоритете у специалистов те вызовы, где существует угроза безопасности жизни и здоровья человека», — напомнили спасатели.