mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Уфе продлили ограничение на улице Кавказской

В Уфе продлили ограничение на улице Кавказской

18 марта 2024, 13:48
Фото: 1MI
В Уфе решено продлить ограничение движения на улице Кавказской. Проезд будет недоступен водителям две недели. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дорога от дома №49 по улице Кавказской до Менделеева будет перекрыта до 2 апреля. Ограничения продлили из-за строительства Высотной и Академика Ураксина.

Фото: Мэрия Уфы

В мэрии попросили лишь учитывать это ограничение при планировании поездок. Однако там не сообщили, как можно объехать участок и попасть до нужного объекта на данной улице.

Ранее власти Уфы выделили почти три сотни миллионов на архитектурную подсветку. Она предназначена и для улицы Кавказская.

Читайте также:
Уфимцам будет недоступна парковка у драмтеатраВ Уфе ограничили движение по мосту в сторону аэропортаМосты в Уфе закроют
#Уфа#Новые улицы#Ограничение движения#Марина Шорина
Подпишитесь
Спортсмены обеспечили мальчика в Башкирии скакуном
Сегодня, 15:59
В Уфе объявлен конкурс на лучшее городское бомбоубежище
Сегодня, 14:00
Тест на 90-е: вспомним молодость и угадаем для чего предназначались предметы
Сегодня, 14:42
Глава Демского района Уфы попросил жителей помочь убрать снег
Сегодня, 15:07
Уфимские дворы благоустроят почти за четверть миллиарда рублей
Сегодня, 15:40
Постные блюда на ужин — 4 простейших и невероятно вкусных рецепта
Сегодня, 12:22