В Уфе продлили ограничение на улице Кавказской

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Дорога от дома №49 по улице Кавказской до Менделеева будет перекрыта до 2 апреля. Ограничения продлили из-за строительства Высотной и Академика Ураксина.
В мэрии попросили лишь учитывать это ограничение при планировании поездок. Однако там не сообщили, как можно объехать участок и попасть до нужного объекта на данной улице.
Ранее власти Уфы выделили почти три сотни миллионов на архитектурную подсветку. Она предназначена и для улицы Кавказская.