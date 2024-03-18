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Прокуратура начала проверку после пожара в больнице под Уфой

В едва не сгоревшей больнице под Уфой начали проверку

18 марта 2024, 05:20
Фото: mkset.ru

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице под Уфой

Из горящего здания эвакуировали 57 пациентов.

Прокуратура начала проверку после пожара в больнице села Иглино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В селе под Уфой едва не сгорела единственная больница
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Как пояснили в надзорном ведомстве, прокуратура собирается проверить соответствие объекта требования пожарной безопасности. В случае нарушений будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.

Напомним, в ночь на 18 марта в больнице произошел пожар — огонь охватил чердачное помещение. В ходе пожара из больницы эвакуировали 57 пациентов.

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#Происшествия#Уфа#Пожар#Проверка#Прокуратура
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