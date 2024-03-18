В едва не сгоревшей больнице под Уфой начали проверку

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Прокуратура начала проверку после пожара в больнице села Иглино. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как пояснили в надзорном ведомстве, прокуратура собирается проверить соответствие объекта требования пожарной безопасности. В случае нарушений будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности.
Напомним, в ночь на 18 марта в больнице произошел пожар — огонь охватил чердачное помещение. В ходе пожара из больницы эвакуировали 57 пациентов.