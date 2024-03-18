В Башкирию придет потепление

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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В понедельник, 18 марта, существенных осадков не предвидится. Ветер северный с переходом на юго-восточный. Температура воздуха сегодня днем составит от 0 до +5°, на востоке республики синоптики прогнозируют потепление до +10°.
Во вторник, 19 марта, также без существенных осадков. Ожидается умеренный ветер северного направления. Температура воздуха ночью составит от -4 до -9°, днем потеплеет -1, +4°, в горных районах до столбики термометров поднимутся до +9°.
В среду, 20 марта, погодные условия не претерпят существенных изменений. Ветер неустойчивый слабый. В ночное время ожидается -8, -13°, по северу похолодает до -18°, днем температура воздуха составит -1, +4°, в горных районах теплее — до +9°.