В Башкирии вынесли приговор застройщикам, обманувших 903 человека

Posted Сегодня, 12:22
Published Сегодня, 12:22
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Республике Башкортостан объявлен приговор для учредителей и руководителей ООО «Крона», ООО «Управление капитального строительства „Монолитстрой“, ООО „Омега“, ООО „Базис“ и ООО „Импульс“. Именно они стали главными подозреваемыми в истории с похищением денег у людей, вложивших свои средства в долевое строительство. 903 человека ждали ключи от своих квартир в жилых комплексах „Серебряный ручей“ и „Дубрава“, но восемь домов так и не были построены. Более того мошенники не планировали заканчивать стройку, а часть денег просто присвоили себе. В период с 2011 по 2021 годы они получали деньги от доверчивых граждан. В результате общая сумма похищенных средств составила почти 1,7 млрд. рублей.
Чтобы обеспечить исполнение приговора на имущество злоумышленников, их родственников и связанных с ними юридических лиц суд наложил арест более чем 1,5 млрд. рублей. Всем обманутым дольщикам были выплачены компенсации, общая сумма которых составила 2 млрд. рублей.
Главных обвиняемых дела с обманутыми дольщиками суд приговорил к 7 годам и 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Преступники будут отбывать этот срок в исправительной колонии общего режима.
Третий участник этого нашумевшего дела — директор ООО «Крона», успел скрыться. Мужчина до сих пор находится в розыске.