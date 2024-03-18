В Башкирии вынесли приговор застройщикам, обманувших 903 человека

В Республике Башкортостан объявлен приговор для учредителей и руководителей ООО «Крона», ООО «Управление капитального строительства „Монолитстрой“, ООО „Омега“, ООО „Базис“ и ООО „Импульс“. Именно они стали главными подозреваемыми в истории с похищением денег у людей, вложивших свои средства в долевое строительство. 903 человека ждали ключи от своих квартир в жилых комплексах „Серебряный ручей“ и „Дубрава“, но восемь домов так и не были построены. Более того мошенники не планировали заканчивать стройку, а часть денег просто присвоили себе. В период с 2011 по 2021 годы они получали деньги от доверчивых граждан. В результате общая сумма похищенных средств составила почти 1,7 млрд. рублей.