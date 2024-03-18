В Башкирии начнут пристально следить за автомобилистами с детьми

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Акция «Внимание — дети» пройдет с 18 марта по 7 апреля. О новости сообщил руководитель ГИБДД Владимир Севастьянов.
Сотрудники ГИБДД будут вести профилактическую беседу с участниками дорожного движения в канун детских каникул. Будут останавливать не только автобусы с детьми, но и частных водителей.
С начала года на дорогах Башкортостана произошло 35 ДТП с участием детей. В них один ребенок погиб и 36 получили травмы различной степени тяжести. Около 60% происшествий на дорогах с участием детей происходит, когда ребенок едет в качестве пассажира и не пристегнут.
За время, пока идет акция, сотрудники силовых структур проведут занятия в школах, где расскажут более подробно о правилах дорожного движения.