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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В Башкирии пройдут жесткие проверки на дорогах

В Башкирии начнут пристально следить за автомобилистами с детьми

18 марта 2024, 08:39
Фото: 1MI

В Башкирии пройдут жесткие проверки на дорогах

Как сообщается в ГИБДД, это делается в целях профилактики детской смертности.

Акция «Внимание — дети» пройдет с 18 марта по 7 апреля. О новости сообщил руководитель ГИБДД Владимир Севастьянов.

Сотрудники ГИБДД будут вести профилактическую беседу с участниками дорожного движения в канун детских каникул. Будут останавливать не только автобусы с детьми, но и частных водителей.

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С начала года на дорогах Башкортостана произошло 35 ДТП с участием детей. В них один ребенок погиб и 36 получили травмы различной степени тяжести. Около 60% происшествий на дорогах с участием детей происходит, когда ребенок едет в качестве пассажира и не пристегнут.

За время, пока идет акция, сотрудники силовых структур проведут занятия в школах, где расскажут более подробно о правилах дорожного движения.

#Общество#Новости Башкирии#Фидан Нурлыгаянов
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