В Башкирии начнут пристально следить за автомобилистами с детьми

С начала года на дорогах Башкортостана произошло 35 ДТП с участием детей. В них один ребенок погиб и 36 получили травмы различной степени тяжести. Около 60% происшествий на дорогах с участием детей происходит, когда ребенок едет в качестве пассажира и не пристегнут.