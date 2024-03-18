Уфимские дворы благоустроят почти за четверть миллиарда рублей

В районах Уфы благоустроят дворы за 237 млн рублей

Администрации районов в Уфе объединились, чтобы найти подрядчика для благоустройства дворов. На эти цели из бюджета города выделяется 237,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.