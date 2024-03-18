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В районах Уфы благоустроят дворы за 237 млн рублей

Уфимские дворы благоустроят почти за четверть миллиарда рублей

18 марта 2024, 15:40
Фото: Изображение Midjourney

В районах Уфы благоустроят дворы за 237 млн рублей

Администрации районов в Уфе объединились, чтобы найти подрядчика для благоустройства дворов. На эти цели из бюджета города выделяется 237,1 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно документации, работы проведут в Демском (Мусоргского, 23, 25, 25/1, Ухтомского, 16), Калининском (Кольцевая 170/1, 168, Черниковская 75/2, 75/3), Кировском (Кувыкина 18, 18/1, 18/2, 18/3, 20, Октябрьской Революции, 77, 77/1), Ленинском (Ахметова, 316, 316/4, Шмидта, 16, 16/1), Октябрьском (Набережная Уфы, 49, 51, 55, 57), Орджоникидзевском (Шота Руставели, 37, 37/1) и Советском (Рихарда Зорге, 26/1, 26/2, 26/3, 28/1, 28/2, 28/3) районах.

Все ремонтные работы завершат до конца октября текущего года. В перечень включили демонтаж, установку видеонаблюдения, бортовых камней, земляные работы, наружное освещение, устройство газонов, подъездов и детского оборудования.

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#Общество#Уфа#Благоустройство#Госзакупки#Дворы#Марина Шорина
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