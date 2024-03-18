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Posted Сегодня, 17:59

Published Сегодня, 17:59

Modified Сегодня, 18:01

Updated Сегодня, 18:01

Замачивание семян обеспечит вашей рассаде стопроцентную всхожесть, а растения будут здоровыми и крепкими

Семена взойдут все до единого — 6 растворов для замачивания перед посадкой

18 марта 2024, 17:59
Фото: 1MI
Замачивание семян обеспечит вашей рассаде стопроцентную всхожесть, а растения будут здоровыми и крепкими
Замачивание семян обеспечит вашей рассаде стопроцентную всхожесть, а растения будут здоровыми и крепкими

Замачивать ли семена перед посадкой

Опытные огородники всегда расстраиваются, когда не видят долгожданные ростки рассады. Ведь не все семена всходят — для некоторых нужны дополнительные манипуляции. Но есть проверенный и надежный способ. Нужно просто замочить семена перед тем, как закинуть в землю.

Стоит помнить, что не все пакетики с семенами подходят для замачивания. Если они уже обработаны и покрыты специальным раствором, ничего делать не нужно. Поэтому тщательно изучите пакетик и проверьте состав. Там обязательно должно быть указано, обработан материал, или нет.

Итак, замачивание семян позволяет решить сразу несколько проблем. Это ускорит прорастание в 2-3 раза, и посадочный материал не залежится в земле. А если добавите в воду специальные средства, то еще и обеззаразите семена и уничтожите возбудителей различных болезней. А если дождаться прорастания, то можно будет на 100% быть уверенным в результате.

В чем же замочить семена перед посадкойВ чем же замочить семена перед посадкой
В чем же замочить семена перед посадкой
Фото: 1MI

В чем можно замачивать семена перед посадкой

Как замачивать семена в воде

Это самый простой и бюджетный способ. И нужно отметить, что не менее эффективный, чем все остальные. Правда, есть одно условие — нельзя использовать воду из-под крана. Лучше возьмите родниковую, талую или на крайний случай отстоявшуюся фильтрованную жидкость. Время замачивания зависит от семян — гороху достаточно 12 часов, а моркови, свекле, баклажанам или перцам нужны сутки.

Как замачивать семена в марганцовке

Еще один народный метод, проверенный годами — залить семена слабым раствором марганца. Это поможет обеззаразить их и уничтожить все болезни. Разведите смесь в пропорциях 1 литр воды/10 грамм марганцовки. Достаточно подержать материал в растворе 15-30 минут, чтобы добиться нужного эффекта.

Как замочить семена в водке перед посадкой

Чего только не придумают огородники, чтобы получить хороший урожай. Бытует мнение, что замачивание семян в водке обеспечивает всхожесть даже самых старых зерен. Особенно хорошо помогает этот метод для маслянистых семян — моркови, укропа, петрушки. Положите посадочный материал в тканевый мешок, опустите в водку на 15 минут и затем промойте холодной водой.

В чем можно замочить семена перед посадкойВ чем можно замочить семена перед посадкой
В чем можно замочить семена перед посадкой
Фото: 1MI

Как замочить семена в соке алоэ

Такой способ поможет обеззаразить семена и простимулировать рост растений. Это растение славится целительными свойствами и активно используется в народной медицине. Возьмите сок с нижних листьев и разведите его с водой в пропорциях 1 к 1. достаточно выдержать их сутки в растворе. Только помните, что так нельзя обрабатывать тыкву, морковь, сельдерей и лук.

Замачивание семян в стимуляторе роста

Можно приобрести в специализированном магазине стимуляторы роста. Это самый простой способ — просто приобретите средство, разведите по инструкции и замочите материал. Это повысит устойчивость растений к болезням и погодным условиям.

Как замочить семена в меде

Это лакомство тоже часто применяется в народной медицине и славится богатым содержанием полезных микроэлементов. Поэтому и огородники используют его в своих целях. Достаточно развести в стакане теплой воды 1 чайную ложку меда и замочить семена на сутки. И рассада порадует вас хорошей всхожестью!

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#Общество#Эмилия Шпилева#Огород#Дача
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