Семена взойдут все до единого — 6 растворов для замачивания перед посадкой

Итак, замачивание семян позволяет решить сразу несколько проблем. Это ускорит прорастание в 2-3 раза, и посадочный материал не залежится в земле. А если добавите в воду специальные средства, то еще и обеззаразите семена и уничтожите возбудителей различных болезней. А если дождаться прорастания, то можно будет на 100% быть уверенным в результате.