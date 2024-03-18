mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

Российские инженеры создали портативную метеостанцию для дронов

Российские инженеры создали портативную метеостанцию для дронов

18 марта 2024, 09:37
Фото: 1MI
В НТИ рассказали, что новое устройство позволить точнее наводить летающие дроны на цель, так как будут учитываться погодные условия. Мобстанцию назвали «Метеосоник» в честь разработавшей её компании.

Как сообщает RT, станция использует искусственный интеллект для создания краткосрочных метеорологических прогнозов. Станция стоить примерно 60 000 рублей. Создатели девайса сообщили, что в РФ нет аналогов в данном сегменте.

«Метеосоник» замеряет скорость и направление ветра, а также температуру воздуха и в реальном времени передаёт сведения оператору по радио. Разработчики отметили, что новую станцию можно устанавливать, в том числе, на маломерных судах.

Подпишитесь
В селе под Уфой едва не сгорела единственная больница
Сегодня, 02:42
Видео. Гостей и жителей Уфы на въезде будут встречать башкирским танцем
Сегодня, 06:07
В Башкирию придет потепление
Сегодня, 05:56
В едва не сгоревшей больнице под Уфой начали проверку
Сегодня, 05:20
В Уфе спасатели помогли застрявшему в батарее коту
Сегодня, 04:52
Особенности мартовской рыбалки в Башкирии
14 марта, 10:10