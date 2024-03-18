Российские инженеры создали портативную метеостанцию для дронов

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Как сообщает RT, станция использует искусственный интеллект для создания краткосрочных метеорологических прогнозов. Станция стоить примерно 60 000 рублей. Создатели девайса сообщили, что в РФ нет аналогов в данном сегменте.
«Метеосоник» замеряет скорость и направление ветра, а также температуру воздуха и в реальном времени передаёт сведения оператору по радио. Разработчики отметили, что новую станцию можно устанавливать, в том числе, на маломерных судах.