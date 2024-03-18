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Published Сегодня, 10:20

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Житель Уфы нелегально производил жидкости стеклоомывателя

Подпольный цех, производящий опасные жидкости, нашли в Башкирии

18 марта 2024, 10:20
Фото: 1MI

Житель Уфы нелегально производил жидкости стеклоомывателя

Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительно установлено, что нелегальный цех по производству незамерзающей жидкости уфимец обустроил в арендованном здании в селе Нижегородка. В этих целях приобрел несколько тонн метанола и этилового спирта. Разбавляя спирт с водой с красителем, мужчина получал «незамерзайку». Полученную смесь он разливал по самодельно изготовленным ёмкостям.

Всего у предпринимателя было изъято порядка девяти тонн стеклоомывателя. В нем содержалось около 30% метанола. Помимо этого, сотрудники полиции обнаружили ёмкости со спиртом различной концентрации.

«Дознавателем ОД ОМВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 234 УК РФ», — сообщила Ирина Волк.

В настоящее время устанавливаются все каналы сбыта ядовитых веществ и лица, причастные к противоправному деянию.

Напомним, ранее нелегальный цех по производству жидкости стеклоомывателя обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Бирске. Подпольное производство организовали молодые супруги. Суммарно у предпринимателей было изъято более 7 тысяч литров спиртосодержащей продукции.

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