Подпольный цех, производящий опасные жидкости, нашли в Башкирии

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Предварительно установлено, что нелегальный цех по производству незамерзающей жидкости уфимец обустроил в арендованном здании в селе Нижегородка. В этих целях приобрел несколько тонн метанола и этилового спирта. Разбавляя спирт с водой с красителем, мужчина получал «незамерзайку». Полученную смесь он разливал по самодельно изготовленным ёмкостям.
Всего у предпринимателя было изъято порядка девяти тонн стеклоомывателя. В нем содержалось около 30% метанола. Помимо этого, сотрудники полиции обнаружили ёмкости со спиртом различной концентрации.
«Дознавателем ОД ОМВД России по Уфимскому району Республики Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 234 УК РФ», — сообщила Ирина Волк.
В настоящее время устанавливаются все каналы сбыта ядовитых веществ и лица, причастные к противоправному деянию.
Напомним, ранее нелегальный цех по производству жидкости стеклоомывателя обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Бирске. Подпольное производство организовали молодые супруги. Суммарно у предпринимателей было изъято более 7 тысяч литров спиртосодержащей продукции.