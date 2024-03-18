Подпольный цех, производящий опасные жидкости, нашли в Башкирии

Предварительно установлено, что нелегальный цех по производству незамерзающей жидкости уфимец обустроил в арендованном здании в селе Нижегородка. В этих целях приобрел несколько тонн метанола и этилового спирта. Разбавляя спирт с водой с красителем, мужчина получал «незамерзайку». Полученную смесь он разливал по самодельно изготовленным ёмкостям.