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Подмосковные хирурги удалили у ребенка рудимент жаберной дуги

Подмосковные хирурги удалили у ребенка рудимент жаберной дуги

18 марта 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Виктория Жиронкина, заведующая отделением детской хирургии Видновской районной клинической больницы, поделилась информацией о проведенной операции по удалению рудимента жаберной дуги у ребенка.

Как сообщает NEWS.ru, врачи в Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, у которого была редкая врожденная патология — рудимент жаберной дуги. По словам словам Виктории Жиронкиной, у ребенка было обнаружено новообразование на боковой поверхности шеи.

Хирург пояснила, что рудимент жаберной дуги — это относительно редкое врожденное заболевание, которое может быть вылечено только оперативным путем. Операция продолжалась несколько часов и закончилась успешно — рудимент был удален. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.

Жиронкина отметила, что рост жаберных щелей происходит при эмбриональном развитии. В случае нарушения процесса образуется канал — жаберный свищ. При замыкании свища с обеих сторон образуется киста.

В стенках врожденных кист шеи могут обнаруживаться мышечные волокна, частицы хряща, слизистые железы и в редких случаях — рудимент жаберной дуги в виде кости. Именно такой редкий случай встретился в практике врачей Видновской районной клинической больницы.

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