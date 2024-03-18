Подмосковные хирурги удалили у ребенка рудимент жаберной дуги

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Как сообщает NEWS.ru, врачи в Московской области прооперировали четырехлетнего мальчика, у которого была редкая врожденная патология — рудимент жаберной дуги. По словам словам Виктории Жиронкиной, у ребенка было обнаружено новообразование на боковой поверхности шеи.
Хирург пояснила, что рудимент жаберной дуги — это относительно редкое врожденное заболевание, которое может быть вылечено только оперативным путем. Операция продолжалась несколько часов и закончилась успешно — рудимент был удален. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.
Жиронкина отметила, что рост жаберных щелей происходит при эмбриональном развитии. В случае нарушения процесса образуется канал — жаберный свищ. При замыкании свища с обеих сторон образуется киста.
В стенках врожденных кист шеи могут обнаруживаться мышечные волокна, частицы хряща, слизистые железы и в редких случаях — рудимент жаберной дуги в виде кости. Именно такой редкий случай встретился в практике врачей Видновской районной клинической больницы.