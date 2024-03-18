Подмосковные хирурги удалили у ребенка рудимент жаберной дуги

Хирург пояснила, что рудимент жаберной дуги — это относительно редкое врожденное заболевание, которое может быть вылечено только оперативным путем. Операция продолжалась несколько часов и закончилась успешно — рудимент был удален. На данный момент ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан из больницы.