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Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Башкирии житель села Нурлино убил соседа в драке за сигарету

Под Уфой мужчина насмерть забил соседа из-за сигареты

18 марта 2024, 06:13
Фото: 1MI

В Башкирии житель села Нурлино убил соседа в драке за сигарету

После преступления он извинился и даже накрыл одеялом пострадавшего.

Местный житель башкирского села Нурлино устроил драку с соседом, когда случайно зашел домой к знакомой поздороваться. 50-летняя женщина затеяла ремонт, решив поменять полы. За помощью обратилась к соседям, которые не отказались от подработки. Пока мужчины занимались покраской, в дом зашёл знакомый хозяйки — Азамат, с собой у него была пачка сигарет с единственной папиросой. Её то и приметил один из работяг и попытался взять.

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В ответ на это действие хозяин сигареты начал жестоко избивать мужчину, переломав ему почти все рёбра. Успокоившись, разъяренный Азамат отнёс тело избитого на кровать и, извинившись, ушёл. Пострадавший от таких побоев скончался. Его мучитель проведет в тюрьме строгого режима шесть лет.

#Уфа#Новости Башкирии
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