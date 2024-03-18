Под Уфой мужчина насмерть забил соседа из-за сигареты

Местный житель башкирского села Нурлино устроил драку с соседом, когда случайно зашел домой к знакомой поздороваться. 50-летняя женщина затеяла ремонт, решив поменять полы. За помощью обратилась к соседям, которые не отказались от подработки. Пока мужчины занимались покраской, в дом зашёл знакомый хозяйки — Азамат, с собой у него была пачка сигарет с единственной папиросой. Её то и приметил один из работяг и попытался взять.